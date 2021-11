Πολιτική

Υπουργικό Συμβούλιο: η ατζέντα της συνεδρίασης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Καυτά" θέματα θα απασχολήσουν τα στελέχη του κυβερνητικού σχήματος.

Στις 11:00 της Πέμπτης, 4 Νοεμβρίου 2021, θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό, μέσω τηλεδιάσκεψης, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

Παρουσίαση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Εθνικός κλιματικός νόμος , β) Εκσυγχρονισμός αδειοδοτικής διαδικασίας έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, υπεράκτια αιολικά πάρκα, μετασχηματισμός Ελληνικής Διαχειριστικής Αρχής Υδρογονανθράκων

, β) Εκσυγχρονισμός αδειοδοτικής διαδικασίας έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, υπεράκτια αιολικά πάρκα, μετασχηματισμός Ελληνικής Διαχειριστικής Αρχής Υδρογονανθράκων Παρουσίαση από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη του νομοσχεδίου για τον εκσυγχρονισμό του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

Παρουσίαση από τον Υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη του νομοσχεδίου: Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας – Έλεγχος ποιοτικών κριτηρίων, έλεγχος φαρμακευτικής δαπάνης

Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, β) Εκσυγχρονισμός Κτηματολογίου, Ρόδου, Κω – Λέρου

Παρουσίαση από τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα των νομοθετικών πρωτοβουλιών για την ενσωμάτωση των Οδηγιών 2019/2162 σχετικά με την έκδοση και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων, 2019/1160 για τη διασυνοριακή διανομή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, 2019/1153 για τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων

Ακόμη, στην συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, θα υπάρξει: