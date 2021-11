Life

Το “VINYΛΙΟ” επιστρέφει στον ΑΝΤ1

Πότε κάνει πρεμιέρα η εκπομπή του Αντώνη Κανάκη και της ομάδας του, που θα μας κρατούν συντροφιά με δύο εκπομπές, σε όλη την διάρκεια της εβδομάδας.

ΒΙΝΥΛΙΟ < λόγιο ενδογενές δάνειο: αγγλική vinyl < λατινική vinum + αρχαία ελληνική ύλη.

Στη χημεία, είναι το μόριο του αιθενίου μείον ένα άτομο υδρογόνου.

Στη μουσική, είναι δίσκος LP ή δίσκος 33 στροφών.

Στον ΑΝΤ1, «VINYΛΙΟ» είναι ένα αυθεντικό πάρτι που έχει και χημεία και μουσική.

Η αγαπημένη και ξεχωριστή εκπομπή της τηλεόρασης, επέστρεψε στον ΑΝΤ1 με πάρτι διάθεση και όχι μόνο.

Ο Αντώνης Κανάκης, ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη, μαζί με τους Γιάννη Σερβετά, Χρήστο Κιούση και Στάθη Παναγιωτόπουλο, θα βάζουν το δικό τους «VINYΛΙΟ» στο πικάπ από την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου.

Κάθε Παρασκευή στις 20:00, χαμηλώνουμε τα φώτα, ανεβάζουμε τον ήχο, αλλάζουμε θέση στα έπιπλα, φοράμε παπούτσια για χορό και πιάνουμε το μικρόφωνο. Η δισκοθήκη του dj έχει μουσική, συναίσθημα, νοσταλγία, χιούμορ, «χειροποίητα» βίντεο και σπιτικές παρέες.

Στο «VINYΛΙΟ», επειδή το σύμπαν θα… τα «σπάσει», βγάλε τη ζακέτα!

#Vinylio

Instagram: @vinylio_official

Facebook: @vinyliotvshow

Twitter: @VinylioTvShow

E-mail εκπομπής: info@vinyliotvshow.gr

«VINYΛΙΟ». Πρεμιέρα Παρασκευή 12 Νοεμβρίου, και κάθε Παρασκευή στις 20:00.

