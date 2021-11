Life

“Ήλιος”: νέα επεισόδια και νέα ώρα μετάδοσης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε καινούρια ώρα προβολής και με καινούριους ήρωες, θα απολαμβάνουμε τα επεισόδια της αγαπημένης καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1.

Σε νέα ώρα μετάδοσης, στις 17:30, λόγω της πρεμιέρας του «Ράδιο Αρβύλα», θα προβάλλονται από την Δευτέρα 8 Νοεμβρίου τα επεισόδια της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1, “Ήλιος”.

Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια της σειράς.

ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 41

Ο Πέτρος και η Λήδα είναι σίγουροι πως πίσω από την επίθεση που δέχτηκε ο Αντώνης κρύβονται οι ίδιοι που θέλουν να βγάλουν τον Νικήτα από τη μέση. Η Αθηνά δεν δείχνει να πείθεται από την κατάθεση του Χρήστου για την απόδραση της Δάφνης. Η Αλίκη και ο Στέφανος ανακαλύπτουν ένα μεγάλο ποσό που έχει η Αρετή στην τράπεζα και επιβεβαιώνονται οι υποψίες τους για την εμπλοκή της στην εξαφάνιση του Δημήτρη. Η Εύα σοκάρεται όταν βλέπει την Ελένη και τον Ιάσονα να φιλιούνται με πάθος. Η Αρετή καταλαβαίνει το μέγεθος των πράξεών της όταν δέχεται επίθεση και αποφασίζει να πει στην Αλίκη όλη την αλήθεια. Ένας κρατούμενος, παλιός γνώριμος της Ελπίδας, της αποκαλύπτει ποιος είναι πίσω από την εξαφάνιση του Δημήτρη, αλλά και το φόνο του Φίλιππου. Ο Νότης μπαίνει ξαφνικά στο σπίτι της Νάντιας και πυροβολεί τον Δημήτρη.

ΤΡΙΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 42

Η Ελπίδα είναι σοκαρισμένη από την πληροφορία που πήρε από τον κρατούμενο σχετικά με το ποιος είναι τελικά ο γιος του Μενέλαου. Η Εύα πληγωμένη αποκαλύπτει στην Αλίκη ότι είδε τον Ιάσωνα και την Ελένη να φιλιούνται. Ο Ιάσονας ομολογεί στον αδελφό του Βασίλη πως είναι ερωτευμένος με την Ελένη και δεν ξέρει πώς να το χειριστεί με την Εύα. Το χτύπημα στην Λένα, παρόμοιο με την επίθεση που έγινε στον Αντώνη, επιβεβαιώνει πως κάποιος στέλνει προειδοποιητικά μηνύματα στον Νικήτα για να τον αναγκάσει να εμφανιστεί. Ο Δημήτρης αρχίζει να θυμάται αποσπασματικά γεγονότα από το παρελθόν του και υποψιάζεται πως η Νάντια ξέρει γι’ αυτόν περισσότερα απ’ όσα του λέει.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 43

Ο θάνατος του Νότη, μετά το περίεργο ατύχημά του στα βράχια, βάζει τον Δημήτρη σε σκέψεις και υποψίες. Η Νάντια προσπαθεί να τον πείσει ότι πρέπει να ξεχάσει την προηγούμενη ζωή του για να είναι ασφαλής. Η Αλίκη προσπαθεί να μάθει με κάθε τρόπο την ταυτότητα του ανθρώπου που πιστεύει πως κρύβεται πίσω απ’ την εξαφάνιση του Δημήτρη. Ο Ιάσονας φεύγει απ’ την Καβάλα για λίγο κι αυτό προκαλεί λύπη στην Εύα αλλά και στην Ελένη. Η Λήδα ανησυχεί για την ασφάλεια του Νικήτα. Η Ελπίδα δέχεται απειλή για να μην αποκαλύψει την αλήθεια που έμαθε και στη συνέχεια βρίσκεται μπροστά σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Θα αναγκαστεί να κάνει τα πάντα προκειμένου να σώσει το πιο αγαπημένο της πρόσωπο…

ΠΕΜΠΤΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 44

Μια «επίσκεψη» βάζει την Λήδα σε κίνδυνο και τον Νικήτα σε σκέψεις για το τι πρέπει να κάνει. Η Δάφνη και ο Χρήστος βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν απρόσμενο αντίπαλο και το μυστικό τους κινδυνεύει να αποκαλυφθεί. Η Αλίκη, πάνω στην αγωνία της να μάθει τι έχει συμβεί στον Δημήτρη, αναλαμβάνει δράση, όμως μια ξαφνική επίθεση αλλάζει τα δεδομένα. Ο Δημήτρης προσπαθεί να θυμηθεί περισσότερα για το παρελθόν του και παράλληλα ανακαλύπτει κάτι που τον σοκάρει. Ο Στέφανος κάνει στην Αθηνά μια έκπληξη που θα φέρει νέες ισορροπίες στη σχέση τους. Η Ελπίδα περνάει ώρες αγωνίας προσπαθώντας να καλύψει την εξαφάνιση της Αρετής και το ταξίδι του Ιάσωνα. Ένας σιωπηλός τρόπος επικοινωνίας του Ιάσονα με την Εύα και την Ελένη κρύβει κάτι πολύ σκοτεινό...

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 45

O Γρηγόρης παραδέχεται στην Αλίκη ότι φοβάται για τη ζωή του και δεν της αποκαλύπτει τίποτα για την υπόθεση στην οποία είναι μπλεγμένος. Η Αστυνομία εντοπίζει το πτώμα της Αρετής. Ο νέος Διοικητής μαθαίνει πως ο τελευταίος άνθρωπος από το τμήμα που μίλησε με την Αρετή είναι η Ελπίδα και της ζητά να καταθέσει. Ο Δημήτρης καταφέρνει να βρει το κρυμμένο laptop της Νάντιας και μαθαίνει από το διαδίκτυο πως τόσο καιρό θεωρείται αγνοούμενος. Η Ελπίδα δέχεται πίεση από την Ελένη που ανησυχεί για τον Ιάσoνα και τελικά της αποκαλύπτει την αλήθεια για την εξαφάνισή του. Ο Νικήτας δεν μπορεί άλλο να βάζει σε κίνδυνο τη Λήδα και την οικογένειά της και αποφασίζει να παραδοθεί στους κακοποιούς που τον αναζητούν. Η Λήδα ξέρει ότι αυτή ίσως είναι η τελευταία φορά που βλέπει τον Νικήτα και καταρρέει…

Στον ρόλο του νέου Διοικητή ο Σταύρος Ζαλμάς και στον ρόλο του Γρηγόρη ο Αγησίλαος Μικελάτος.

ΠΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ (ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΛΜΑΣ)

Ο νέος διοικητής που ορίζεται στο Τμήμα έρχεται αποφασισμένος να επιβάλει την παρουσία του και να καλύψει τα «κακώς κείμενα». Αντιμετωπίζει με καχυποψία το καθεστώς οικειότητας που επικρατεί μεταξύ της Αθηνάς και των αστυνόμων. Δείχνει τυπικός και αδέκαστος, δεν συγχωρεί αδυναμίες και βλέπει παντού εχθρούς και ενόχους. Ξέρει πως ποτέ δε θα γίνει αγαπητός σαν τον Δημήτρη, γι’ αυτό προσπαθεί να επιβληθεί με την εξουσία του. Κατηγορεί τους πάντες και έρχεται σε έντονη σύγκρουση με την Αθηνά και την Ελπίδα. Ποιος, όμως, είναι στ’ αλήθεια; Πίσω από το αξίωμα και τη στολή, ποιο είναι το σκοτεινό πρόσωπο που κρύβει; Και πού είναι ικανός να φτάσει υποκύπτοντας στο σκοτάδι;

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ (ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΜΙΚΕΛΑΤΟΣ)

Ο Γρηγόρης είναι ένας νέος επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στην Καβάλα και είναι ιδιοκτήτης επιτυχημένου σούπερ μάρκετ. Η εμπλοκή του στην υπόθεση της εξαφάνισης του Δημήτρη τον φέρνει στο προσκήνιο της ιστορίας. Η Αλίκη θα τον αντιμετωπίσει κατά πρόσωπο, διακινδυνεύοντας τα πάντα, στην προσπάθειά της να σώσει τον εαυτό της και τον Δημήτρη. Ο ίδιος αρνείται κάθε κατηγορία και αντιμετωπίζει την αστυνομία με τη σιγουριά του νικητή. Είναι, όμως, αυτός που όλοι πιστεύουν; Είναι ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από τις δολοφονίες που προσπαθούν να εξιχνιάσουν; Ή είναι ένας μοχλός στα χέρια κάποιου που έχει σχεδιάσει τα πάντα με την παραμικρή λεπτομέρεια και κινεί τον Γρηγόρη σαν πιόνι;

#Hlios

Ειδήσεις σήμερα:

NASA: Η δυτική Ελλάδα σε μία διαστημική φωτογραφία

Ιρακινός κατηγορούμενος για συμμετοχή στον ISIS : Κατονόμασε μέλη του Ισλαμικού Κράτους

Γυναικοκτονία στην Ιεράπετρα: Συγκλονίζει η κόρη της Νεκταρίας και του συζυγοκτόνου (βίντεο)

Gallery