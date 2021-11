Κοινωνία

Κορονοϊός - εκκλησιαστικοί κύκλοι: Η Εκκλησία τηρεί την τάξη

Η Ιερά Σύνοδος προτρέπει πατρικά όλους για τον εμβολιασμό τους.

Με αφορμή όσα λέγονται περί της μη τήρησης επαρκών μέτρων για την προστασία και την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοϊού από πλευράς της Εκκλησίας, εκκλησιαστικοί κύκλοι σχολίαζαν πως η Εκκλησία της Ελλάδος από την πρώτη στιγμή της προσπάθειας αναχαίτισης της νόσου έλαβε όλα τα ενδεδειγμένα υγειονομικά μέτρα έτσι ώστε να μην προκληθεί ουδένα πρόβλημα στον πιστό λαό της.

"Η Εκκλησία τηρεί την τάξη", επισημαίνουν οι ίδιοι κύκλοι.

Εξάλλου, στο σημερινό ανακοινωθέν της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου τονίζεται σχετικά ότι «Με αφορμή την έξαρση των κρουσμάτων του κορονοϊού, η Ιερά Σύνοδος, πέρα από τις γραπτές Εγκυκλίους και οδηγίες Της, απευθύνει έκκληση σε όλους τους Κληρικούς Της, καθώς και στον πιστό λαό, ώστε κατά την προσέλευσή τους στους Ιερούς Ναούς να τηρούν επακριβώς όλα τα μέτρα προστασίας για την εξάπλωση της ασθένειας του κορονοϊού και προτρέπει πατρικά όλους για τον εμβολιασμό τους, σύμφωνα με τις υποδείξεις της ιατρικής κοινότητος, ελεύθερα και αβίαστα, ως ουσιαστικό μέτρο προστασίας κατά της πανδημίας».

