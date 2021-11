Life

“Rouk Zouk Special” με πολύ γέλιο την Κυριακή (εικόνες)

Ένα ξεχωριστό παιχνίδι, με δύο δυνατές ομάδες που διαγωνίζονται σε ένα ξεκαρδιστικό επεισόδιο, θα “φτιάξει” το κυριακάτικο βράδυ μας.

Την Κυριακή 7 Νοεμβρίου στις 20:00 το «ROUK ZOUK» έρχεται στον ΑΝΤ1 πιο… Special από ποτέ!

Το Κυριακάτικο μενού αυτής της εβδομάδας έχει πολύ παιχνίδι και τρελό γέλιο…

Η ομάδα «HAIR TRIBE», με τους Μαίρη Συνατσάκη, Ίαν Στρατή, Στέφανο Μουαγκιέ, Νικόλα Ραπτάκη, Ιάσωνα Μανδηλά, έρχεται αντιμέτωπη με την ομάδα «VICKY & THE GANG» των Ντορέττας Παπαδημητρίου, Άγγελου Λάντου, Άνταμ Κοντοβά, Βασίλη Μουρατίδη και Βίκυς Καρατζόγλου σε ένα επεισόδιο ξεκαρδιστικό!

Οι καλεσμένοι του «ROUK ZOUK SPECIAL» αυτής της Κυριακής παίζουν για φιλανθρωπικό σκοπό, για το «Make A Wish» και… ρουκζουκάρουν χωρίς αύριο!

Πόσο εύκολο είναι τελικά να περιγράψεις τη φασολάδα;

Πώς η λέξη μελιτζάνα καταλήγει να είναι… πικάντικη;

Πώς θα περιγράψουν οι παίκτες το… πετροκέρασο; Μήπως τελικά δεν είναι εποχή για κεράσια;

Ποιος δεν μπορεί να βρει μια λέξη, αλλά η ομάδα του επιλέγει να του τραγουδήσει «Άλλοθι δεν έχεις άλλοθι»;

Ποιος θα κάνει μια απολαυστική παντομίμα για «45 Γιάννηδες» που τελικά δεν βρέθηκαν;

Πώς θα καταφέρουν ο Τοτός και η Γωγώ να «κουφάνουν» τους τηλεθεατές του «ROUK ZOUK SPECIAL»;

Το πιο παρεΐστικο τηλεπαιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης, με την Ζέτα Μακρυπούλια, έρχεται κάθε Κυριακή στον ΑΝΤ1 για να ενισχύσει το «Make A Wish» και το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Δείτε βίντεο από το «ROUK ZOUK SPECIAL» που θα προβληθεί την Κυριακή 7 Νοεμβρίου.





