Οικονομία

Κικίλιας στο Sky News: αναμένουμε την ολική επαναφορά του τουρισμού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο υπουργός Τουρισμού χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική για την Ελλάδα την αγορά της Μεγάλης Βρετανίας και κάλεσε τους Βρετανούς να επισκεφθούν τη χώρα μας.

Με σκληρή δουλειά τώρα, αναμένουμε την ολική επαναφορά του ελληνικού τουρισμού το 2022, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς, καθώς το 25% του ΑΕΠ της Ελλάδας προέρχεται από τον τουρισμό, τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Λονδίνο στο τηλεοπτικό δίκτυο Sky News και τον δημοσιογράφο NiallPaterson.

Ο κ. Κικίλιας σημείωσε ότι η Ελλάδα πέτυχε, παίρνοντας το 2020 ένα υπολογισμένο ρίσκο ανοίγοντας τον τουρισμό, όταν οι περισσότερες μεσογειακές χώρες δεν το έκαναν, εφαρμόζοντας πολύ συγκεκριμένα και προσεκτικά μελετημένα μέτρα.

«Στείλαμε στα νησιά μας επιπλέον υγειονομικό προσωπικό και τηρήσαμε με απόλυτη αυστηρότητα τα υγειονομικά μας πρωτόκολλα. Οργανώσαμε ξενοδοχεία καραντίνας, ιατροί βρίσκονταν σε συνεργασία με όλες τις ξενοδοχειακές μονάδες. Και βέβαια εφαρμόσαμε ένα σύστημα πολλαπλού testing, εφοδιάζοντας τα νησιά μας με χιλιάδες PCR και rapid tests, για να μπορούν, τόσο οι επισκέπτες μας, όσο και οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι στα νησιά, να βρίσκονται σε συνεχή επιδημιολογική επιτήρηση», δήλωσε. «Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα, με πολύ καλή οργάνωση, με διαφάνεια και με ομαδική δουλειά, το οποίο απέδωσε καρπούς στον ελληνικό τουρισμό» συμπλήρωσε.

Ο υπουργός Τουρισμού χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική για την Ελλάδα την αγορά της Μεγάλης Βρετανίας και κάλεσε τους Βρετανούς να επισκεφθούν τη χώρα μας και να απολαύσουν τις ομορφιές που προσφέρει όλο τον χρόνο.

Ερωτώμενος τέλος για τη βιωσιμότητα του τουρισμού, ο κ. Κικίλιας δήλωσε ότι αποτελεί βασική προτεραιότητα της ελληνικής κυβέρνησης και του υπουργείου Τουρισμού, με ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο που θα διασφαλίσει ότι ο ελληνικός τουρισμός θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με βιώσιμο τρόπο.

«Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε ήδη ότι θα μετατρέψουμε τα νησιά μας σε 'πράσινα νησιά', ξεκινώντας από την Αστυπάλαια και τη Χάλκη. Στόχος μας είναι να αποτελέσει η Ελλάδα πρότυπο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο», κατέληξε ο κ. Κικίλιας.

Ειδήσεις σήμερα:

Κώστας Καραμανλής: βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό

Δήμητρα Ιορδανίδου: θρήνος στην κηδεία της μαραθωνοδρόμου (εικόνες)

Κορονοϊός: “σαφάρι” ελέγχων για τα νέα μέτρα