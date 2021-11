Οικονομία

Κορονοϊός - ΓΣΕΒΕΕ για νέα μέτρα: δεν θα αντέξει η αγορά, εκτός εάν…

Τι ζητά η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας, ενόψει της ισχύος των νέων μέτρων από το Σάββατο.

Σε ανακοίνωση της για τα νέα μέτρα που θα τεθούν σε ισχύ για τον κορονοϊό, η ΓΣΕΒΕΕ αναφέρει τα εξής:

«Καταστροφικά για την εστίαση και ταυτόχρονα πηγή αθέμιτου ανταγωνισμού ιδιαιτέρως για τις μικρές επιχειρήσεις του λιανεμπορίου είναι τα μέτρα που ανακοίνωσε, την Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021, η κυβέρνηση και τα οποία υποχρεώνουν στο εξής τους ανεμβολίαστους πολίτες να επιδεικνύουν αρνητικό PCR ή rapid test κατά την είσοδό τους στα λιανεμπορικά καταστήματα και τους εξωτερικούς- μικτούς χώρους της εστίασης.

Για μια ακόμα φορά η κυβέρνηση επέλεξε να εργαλειοποιήσει την επιχειρηματική κοινότητα στην προσπάθεια της να ανακόψει το τέταρτο κύμα της πανδημίας που βρίσκεται σε εξέλιξη και μάλιστα ίδια στιγμή που έχει αποσύρει κάθε υποστηρικτικό μέτρο προς τις επιχειρήσεις.

Η επιλογή των εξαιρέσεων κάποιων επιχειρήσεων από τους περιορισμούς (σουπερμάρκετ, λαϊκές αγορές, φαρμακεία ) οδηγεί σε αθέμιτο ανταγωνισμό, ιδιαίτερα για τα μικρά καταστήματα της γειτονιάς καθώς οι ανεμβολίαστοι καταναλωτές θα μπορούν ελεύθερα να κάνουν τις αγορές τους σε παρόμοια είδη ( μη τρόφιμα) στα σουπερμάρκετ ή στο υπαίθριο εμπόριο ενώ θα χρειάζονται πιστοποιητικά για το υπόλοιπο λιανεμπόριο.

Στην εστίαση η υποχρεωτική επίδειξη πιστοποιητικών και για τους εξωτερικούς χώρους περιορίζει ακόμα περισσότερο την πελατειακή βάση του κλάδου, η οποία έχει ήδη μειωθεί στο 50%, κάνοντας την λειτουργία των καταστημάτων μη βιώσιμη.

Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση θα έπρεπε να επιδείξει γενναιότητα και να εντείνει τις προσπάθειες της ώστε να βρεθεί ο τρόπος να αυξηθούν οι εμβολιασμοί επιλεγεί να βάλει για μια ακόμα φορά σε ρόλο “χωροφύλακα” τις επιχειρήσεις και μάλιστα χωρίς να τους παρέχει καμία στήριξη ενώ βάλλονται και από ένα εκτεταμένο κύμα ανατιμήσεων, στην ενέργεια, τις μεταφορές, τις πρώτες ύλες και τα προϊόντα , που κάνει ακόμα δυσκολότερο το επιχειρηματικό περιβάλλον και δημιουργεί προβλήματα στην ρευστότητα τους ,αλλά και την κάλυψη των υποχρεώσεων που έχουν συσσωρευτεί από τα προηγούμενα lockdown.

Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) κατανοεί τις δύσκολες συνθήκες στις οποίες βρίσκεται η χώρα εξαιτίας του τέταρτου κύματος της πανδημίας που εξελίσσεται. Oι επιχειρήσεις μέλη της , στην πλειονότητα τους, όλο το προηγούμενο διάστημα με υψηλό κόστος τήρησαν και συνεχίζουν να τηρούν τα μέτρα για την αποφυγή εξάπλωσης του Covid-19 ,όμως ο εμβολιασμός είναι ο μόνος δρόμος για την προστασία της κοινωνίας , των πολιτών και των εργαζομένων και την επιστροφή στην κανονικότητα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Διαφορετικά βαδίζουμε προς έναν ακόμα χειμώνα δυσκολότερο του περσινού και τα λουκέτα που θα μετρήσουμε στο τέλος του θα αποτελέσουν “καταστροφικό μονόδρομο” για την μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα.

Η ΓΣΕΒΕΕ και τα Μέλη της σέβονται και τηρούν τις αποφάσεις της κυβέρνησης , όμως την καλούν να επανεξετάσει τις αποφάσεις της και να “κλείσει” κάθε παράθυρο που δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού και παράλληλα να παράσχει εκείνα τα αντισταθμιστικά μέτρα που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να επιβιώσουν.

Η ΓΣΕΒΕΕ ζητά για να μπορέσουν να αντέξουν οι επιχειρήσεις στη δύσκολη αυτή συγκυρία:

Μετάθεση των πληρωμών των προηγούμενων επιστρεπτέων προκαταβολών μετά την 1η Ιανουαρίου 2023

Νομοθετική παρέμβαση στο θέμα των ενοικίων των επιχειρήσεων

Δυνατότητα αναστολών συμβάσεων εργασίας

Ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων με νέα προγράμματα μη επιστρεπτέας προκαταβολής

Επιδότηση όλων των χρεών που έχουν δημιουργηθεί από 12/3 έως το τέλος του έτους.

Μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση σε 6% για καφέ και φαγητό.

Η ΓΣΕΒΕΕ από την αρχή της πανδημίας αντιμετώπισε με υπευθυνότητα την δύσκολη κατάσταση ενημερώνοντας τα μέλη της και την κοινωνία και αυτό θα συνεχίσει να κάνει με κάθε μέσο που έχει στη διάθεση της».

