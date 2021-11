Αθλητικά

Ρεάλ Μαδρίτης - Μπενζεμά : Πέτυχε το 1000ό γκολ της “Βασίλισσας”

Το πρώτο γκολ της Ρεάλ Μαδρίτης επί του Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Ιστορικό γκολ πέτυχε ο Καρίμ Μπενζεμά στο 14ο λεπτό του αγώνα με την Σαχτάρ Ντόνετσκ, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των ομίλων του Champions League.

Ο Γάλλος διεθνής σέντερ φορ άνοιξε το σκορ για την «Βασίλισσα» στο ξεκίνημα της εν εξελίξει αναμέτρησης στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» με τους Ουκρανούς, γκολ που ήταν το 1000ό των «Μαδριλένων» στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Το γκολ αυτό ήταν το νούμερο 62 για τον Μπενζεμά στο Champions League, με τον έμπειρο στράικερ να πλησιάζει τον Ραούλ που έχει 66 και βρίσκεται στην 2η θέση του πίνακα των σκόρερ, πίσω από τον Κριστιάνο Ρονάλντο που μετρά 106.

Το «παρθενικό» ευρωπαϊκό γκολ των «μερένγκες» πέτυχε ο Μιγκέλ Μουνιόθ, το 100ό ο Αλφρέδο Ντι Στέφανο, το 200ό ο Φέρεντς Πούσκας, το 300ό ο Χένινγκ Γιένσεν, το 400ό ο Σεμπαστιάν Λοσάδα, το 500ό ο Γκούτι, το 600ό ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, το 700ό ο Γκονσάλο Ιγκουαΐν, ενώ το 800ό και το 900ό ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

