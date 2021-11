Αθλητικά

FIBA Europe Cup: Το Περιστέρι εξασφάλισε τη νίκη και τη διαφορά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υπερκάλυψε τη διαφορά με την οποία ηττήθηκε στη Λευκορωσία.

Το Περιστέρι επέστρεψε στις ευρωπαϊκές νίκες, βελτιώνοντας σε 2-2 το ρεκόρ του στον 7ο όμιλο του FIBA Europe Cup. Οι “κυανοκίτρινοι” επικράτησαν με 80-70 της Τσμόκι Μινσκ στο κλειστό “Ανδρέας Παπανδρέου”, για την 4η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τους Λευκορώσους στη δεύτερη απώλεια τους, καλύπτοντας παράλληλα τη διαφορά της ήττας τους στην πρεμιέρα της διοργάνωσης στη Λευκορωσία (85-87).

Η εξαιρετική άμυνα του Περιστερίου, η οποία οδήγησε τους φιλοξενούμενους σε 17 λάθη και έκοψε κάθε προσπάθεια αιφνιδιασμού και εκτέλεσης από τα 6.75, απλοποίησαν το έργο της ελληνικής ομάδας, η οποία μετά το αναγνωριστικό πρώτο δεκάλεπτο (17-11) εξασφάλισε γρήγορα μία διψήφια διαφορά ασφαλείας (36-25 στο 20΄), την οποία συντήρησαν μέχρι το τελικό 80-70.

Σπουδαία εμφάνιση από τον Τέραν Πέτεγουεϊ, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 20 πόντους και 6/11 τρίποντα, ενώ από τη Μινσκ προσπάθησε με 27 πόντους ο Άνγκελο Γουόρνερ.

Τα δεκάλεπτα: 17-11, 36-25, 60-50, 80-70

Περιστέρι (Μανωλόπουλος): Μπράουν 4, Χίγκινς 10, ΜακΚρί 7, Πέτεγουεϊ 20, Σαλούστρος 10, Χρυσικόπουλος 4, Κατσίβελης 3, Μίλερ 4, Μωραΐτης 6, Μορέιρα 12.

Τσμόκι Μινσκ (Βεργκούν): Γουόρνερ 27, Τρανστινέτσκι, Ερνάντεζ 3, Κλαρκ 16, Μπελιάνκου 12, Ντόντου 7, Στουμπέντα 2, Γιάνκοβιτς, Άπσο 1, Πάραλιου, Μπλίζνιουκ 2.

Ειδήσεις σήμερα:

Paris Masters: ο Τσιτσιπάς εγκατάλειψε την διοργάνωση

Μητσοτάκης για κατώτατο μισθό: Δεύτερη αύξηση εντός του 2022

Δήμητρα Ιορδανίδου: θρήνος στην κηδεία της μαραθωνοδρόμου (εικόνες)