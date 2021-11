Κόσμος

Μπάλντουιν - Rust: πιθανό σαμποτάζ βλέπουν οι δικηγόροι της οπλουργού

Οι δικηγόροι είπαν στο NBC ότι η πελάτισσά τους γέμισε το όπλο με σφαίρες από ένα κουτί με εικονικά φυσίγγια και ότι δεν έχει ιδέα από που προήλθε η αληθινή σφαίρα.

Το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή της Χαλίνα Χάτσινς κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Rust θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα «σαμποτάζ», δήλωσαν οι δικηγόροι που εκπροσωπούν την οπλουργό που είχε ετοιμάσει το όπλο που χρησιμοποίησε ο ηθοποιός στον Άλεκ Μπάλντουιν κατά τη διάρκεια μιας πρόβας προκαλώντας κατά λάθος τον θάνατο της Χάτσινς.

Η Χάνα Γκουτιέρες Ριντ ήταν η υπάλληλος που ήταν υπεύθυνη για τα όπλα στην ταινία αυτή όπου στις 21 Οκτωβρίου σε μια πρόβα στο Νέο Μεξικό, η διευθύντρια φωτογραφίας Χάτσινς τραυματίστηκε θανάσιμα όταν ο Μπάλντουιν πυροβόλησε με ένα όπλο που του το έδωσαν με τη διαβεβαίωση ότι ήταν «νεκρό», δηλαδή ασφαλές. Εντούτοις το όπλο περιείχε για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους μια αληθινή σφαίρα.

Οι δικηγόροι της νεαρής οπλουργού είπαν στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC ότι η πελάτισσά τους γέμισε το όπλο με σφαίρες από ένα κουτί με εικονικά φυσίγγια και ότι δεν έχει ιδέα από που προήλθε η αληθινή σφαίρα με την οποία ήταν γεμάτο το όπλο που σκότωσε την Χάτσινς και τραυμάτισε τον σκηνοθέτη Τζόελ Σόουζα. «Υποθέτουμε ότι κάποιος πρέπει να έβαλε αληθινές σφαίρες σε αυτό το κουτί. Αν το σκεφτείτε, το άτομο που τοποθέτησε αυτές τις αληθινές σφαίρες στο κουτί με τα εικονικά φυσίγγια θα ήθελε να σαμποτάρει τα γυρίσματα», είπε ο δικηγόρος Τζέισον Μπόουλς. «Αυτή είναι η μόνη εξήγηση για να γίνει κάτι τέτοιο», επέμεινε ο δικηγόρος. Σε αυτό το στάδιο των ερευνών για το τραγικό περιστατικό δεν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις, αλλά οι εισαγγελικές αρχές δεν έχουν αποκλείσει ενδεχόμενη άσκηση ποινικών διώξεων αν προκύψουν ευθύνες. Ο σερίφης της κομητείας της Σάντα Φε, ο οποίος επιβλέπει τις έρευνες , έχει τονίσει ότι «υπήρχε σίγουρα αμέλεια σε αυτά τα γυρίσματα».

Πολλά μέσα ενημέρωσης έχουν αναφέρει ότι πολλά μέλη της παραγωγής της ταινίας είχαν αποχωρήσει λίγες ώρες πριν από την τραγωδία, κυρίως λόγω ανησυχιών σχετικά με τις οδηγίες ασφαλείας και από απαιτήσεις τους για τις συνθήκες εργασίας. Πιεζόμενος να απαντήσει γιατί ένα μέλος της παραγωγής θα ήθελε να σαμποτάρει την ταινία, ο Μπόουλς αναφέρθηκε σε αυτούς τους εργαζομένους. «Υπάρχουν άνθρωποι που έφυγαν από τα γυρίσματα, που έφυγαν επειδή ήταν δυσαρεστημένοι», είπε. «Υπάρχει μια χρονική περίοδος περίπου μεταξύ 11:00 και 13:00 εκείνης της ημέρας, κατά την οποία τα όπλα έμειναν κάποιες στιγμές χωρίς φύλαξη» και μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα θα μπορούσε να γίνει η δολιοφθορά, πρόσθεσε.

Γιατί η οπλουργός, υπεύθυνη για την παρακολούθηση των όπλων και την εγγύηση ότι ήταν ασφαλή, άφησε αυτά τα όπλα χωρίς επιτήρηση; Ο Μπόουλς απάντησε ότι η Χάνα Γκουτιέρες Ριντ ενεργούσε επίσης ως «βοηθός φροντιστών» κατόπιν αιτήματος της παραγωγής και ότι τη στιγμή του δυστυχήματος είχε αυτό τον ρόλο.

