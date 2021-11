Πολιτική

Συνέντευξη Μητσοτάκη: Πυρά από την αντιπολίτευση

Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού.

«Εκτός τόπου και χρόνου ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η πανδημία δεν έχει ξεφύγει, παρά τα αλλεπάλληλα ρεκόρ κρουσμάτων και με πάνω από 300 απώλειες την εβδομάδα, και ότι το σύστημα υγείας αντέχει», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας την συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Mega.

Ακολούθως προσθέτει: «Μπορεί να μην υπάρχουν διαθέσιμες ΜΕΘ σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά ο κ. Μητσοτάκης θα συνεχίσει ανέμελος να περπατάει στο τελευταίο του μίλι, ενώ ασθενείς θα πεθαίνουν πάλι εκτός ΜΕΘ. Λευκή πετσέτα και για τον εμβολιασμό, τη στιγμή που τα κρούσματα συναγωνίζονται τους εμβολιασμούς πρώτης δόσης. Μνημείο ωστόσο πολιτικού καιροσκοπισμού είναι η απάντησή του ότι στις εκκλησίες δεν μπορεί να υπάρξει έλεγχος για τεστ στους ανεμβολίαστους όπως γίνεται παντού, γιατί δεν υπάρχει υπεύθυνος».

Κλείνοντας κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι «βάζει τη δυσαρέσκεια της εκλογικής του πελατείας πάνω από την ανθρώπινη ζωή. Με πολιτική δειλία, κυνισμό και ανευθυνότητα, αποδεικνύει ότι τελικά δεν έχει τον Θεό του».

Κίνημα Αλλαγής: πρωθυπουργός αρνητής της πραγματικότητας

«Πρωθυπουργός αρνητής της πραγματικότητας», σχολίασε το Κίνημα Αλλαγής την συνέντευξη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Αυτή ήταν σήμερα η εικόνα του κ Μητσοτάκη στην συνέντευξη του.

Όλα καλά τα βρήκε για την πανδημία, την ακρίβεια, καμία βιασύνη για αύξηση του κατώτατου μισθού», αναφέρει με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου το Κίνημα Αλλαγής. Προσθέτει ότι «προφανώς ο πρωθυπουργός θεωρεί ότι βρίσκεται σε ένα παράλληλο σύμπαν».

Το Κίνημα Αλλαγής συμπληρώνει ότι «οι πολίτες που βιώνουν την σκληρή πραγματικότητα στη ζωή τους, είναι βέβαιο ότι θα τον υποχρεώσουν σε ανώμαλη προσγείωση σε αυτήν».

ΚΚΕ: Μεγάλες κυβερνητικές ευθύνες σχετικά με την ανυπόφορη κατάσταση που βιώνει ο λαός

«’Η πανδημία είναι Λερναία Ύδρα’, «η ακρίβεια είναι διεθνές φαινόμενο», «το κόστος της πράσινης μετάβασης είναι αναγκαίο εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής», «η αστυνομική βία ενίοτε μπορεί και να οδηγεί σε τραγικά περιστατικά».

Αυτές ήταν ουσιαστικά οι απαντήσεις του κ. Μητσοτάκη για να συγκαλύψει τις μεγάλες κυβερνητικές ευθύνες σχετικά με την ανυπόφορη κατάσταση που βιώνει ο λαός σε όλα τα μέτωπα, ως αποτέλεσμα μιας πολιτικής που θυσιάζει τις ανάγκες του στο βωμό των προτεραιοτήτων και στόχων της καπιταλιστικής οικονομίας και κερδοφορίας», αναφέρει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του.

ΜέΡΑ25: Αλαζόνας, επικίνδυνος και αμετανόητος Πρωθυπουργός

«Ο κ. Μητσοτάκης αφού μας είπε ότι η εκκλησία διαφέρει από το μικρομάγαζο ως προς τα μέτρα για την πανδημία στο γεγονός ότι στην πρώτη δεν υπάρχει κάποιος στην πόρτα λες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα για ‘πορτιέρη»’.

Και ότι το ΕΣΥ μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τους υγειονομικούς σε αναστολή, αλλά τα σώματα ασφαλείας όχι», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΜέΡΑ25.

«Μας θύμισε πως η Κυβέρνησή του είναι με τους «νοικοκυραίους» όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Προφανώς δεν εννοεί του νοικοκύρηδες, δηλαδή τα νοικοκυριά και τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που στενάζουν από την ακρίβεια και τον αθέμιτο ανταγωνισμό των μεγάλων, που η Μητσοτάκης Α.Ε. επιτρέπει και θεσμοθετεί. Είναι προφανές πως εννοεί όσους επιχαίρουν με την στρατιωτικοποιημένη ΕΛ.ΑΣ. και την φονική της δράση.

Ένας αλαζόνας, επικίνδυνος και αμετανόητος Πρωθυπουργός, που όχι μόνο δεν μετανιώνει για τα εγκλήματα του, αλλά αντιθέτως επιχαίρει και χαιρετίζει και τα εγκλήματα και των άλλων πρέπει να φύγει με την λαϊκή συστράτευση των πολιτών απέναντι σε αυτόν και την ολιγαρχία που απροκάλυπτα, ξεδιάντροπα και κυνικά υπηρετεί», καταλήγει η ανακοίνωση του ΜέΡΑ25.

