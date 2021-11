Κόσμος

Κορονοϊός – Μόσχα: κλήρωση διαμερισμάτων ως κίνητρο για εμβολιασμό

Κληρώθηκαν ήδη τα πρώτα διαμερίσματα. Το σχέδιο του δημάρχου της ρωσικής πρωτεύουσας.

Οι αρχές της Μόσχας σε μια προσπάθεια να επιταχύνουν τους ρυθμούς εμβολιασμού κατά της Covid-19, έχουν θεσπίσει ως κίνητρο τις κληρώσεις διαμερισμάτων για όσους έχουν εμβολιασθεί και είναι ηλικίας άνω των 18 ετών.

Στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, σε ζωντανή μετάδοση από το τηλεοπτικό κανάλι «Μόσχα-24», αναδείχθηκαν δύο νικητές, οι οποίοι κέρδισαν από ένα διαμέρισμα ενός δωματίου, δηλαδή μία γκαρσονιέρα.

Οι κληρώσεις πραγματοποιούνται μέσω της εκπομπής που έχει τίτλο «Το εμβόλιο είναι το δικό σου κλειδί για την υγεία!». Στην σημερινή κλήρωση δήλωσαν συμμετοχή 188.000 Μοσχοβίτες, ηλικίας 18 ετών και άνω, οι οποίοι είτε είχαν κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου, είτε είχαν επανεμβολιασθεί στο διάστημα από 25 έως 31 Οκτωβρίου.

Συνολικά για τους Μοσχοβίτες που έχουν εμβολιασθεί στο διάστημα από 18 έως 21 Νοέμβριου θα κληρωθούν δέκα διαμερίσματα.

Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν εξέφρασε την ελπίδα ότι η κλήρωση αυτή θα αποτελέσει ένα πρόσθετο κίνητρο για να εμβολιασθούν οι Μοσχοβίτες.

