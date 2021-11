Κόσμος

Ερντογάν: Οργιάζουν οι φήμες για την υγεία του (βίντεο)

Η αντίδραση της τουρκικής προεδρίας στις φήμες που κυκλοφορούν για την υγεία του Ερντογάν.

Όργιο φημών για την υγεία του Ερντογάν αναστάτωσετ ην Τουρκία, καθώς μετά από ανάρτηση του βουλευτή του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος Αϊγκούτ Έρντογκντου, που άφηνε να εννοηθεί ότι ο Τούρκος Πρόεδρος υπέστη εγκεφαλικό, τρολ του διαδικτύου έσπευσαν να «πεθάνουν» τον Ερντογάν, κάνοντας δημοφιλή στο Twitter τη λέξη «Ολμούς», που σημαίνει νεκρός.

Η εισαγγελία της Άγκυρας ανακοίνωσε το απόγευμα ότι, εντόπισε 30 άτομα που πρωταγωνίστησαν στη διάδοση της ανυπόστατης αυτής φήμης και η ποινική δίωξη των εμπλεκόμενων προσώπων έχει ξεκινήσει. Σύμφωνα μάλιστα με τη Χουριέτ, τη μήνυση έκανε ο ίδιος ο Ερντογάν.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος της Προεδρίας Φαχρετίν Αλτούν ανήρτησε ως απάντηση, βίντεο που δείχνει την άφιξη του Ερντογάν στο αεροδρόμιο με τον τίτλο: «Εμπιστεύσου τους φίλους, φοβού τους εχθρούς».

Η φημολογία βρήκε εύφορο έδαφος μετά τη σειρά των βίντεο που δείχνουν τον Ερντογάν να αντιμετωπίζει προβλήματα στη βάδιση.

All is not right with #Erdogan it seems . pic.twitter.com/0yKMbPig7F — Ninjamonkey ???? (@Aryan_warlord) November 1, 2021

Ο Τούρκος Πρόεδρος δέχθηκε σήμερα τα διαπιστευτήρια νέων πρέσβεων και αμέσως μετά έκανε δηλώσεις στον Τύπο, προκειμένου να κατασιγάσει τη φημολογία για την υγεία του.

