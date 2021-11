Πολιτισμός

Πέθανε ο Κώστας Λάσκος - Ο Ρόλος του στις “Άγριες Μέλισσες”

Οι τελευταίες του τηλεοπτικές εμφανίσεις ήταν στις σειρές του ΑΝΤ1 «Παρουσιάστε» και «Άγριες Μέλισσες».

Πέθανε ο ηθοποιός Κώστας Λάσκος μετά από «μεγάλη μάχη» που έδωσε.

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, Σπύρος Μπιμπίλας, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Facebook.

«Με μεγάλη θλίψη μόλις μάθαμε ότι έφυγε από κοντά μας μετά από μεγάλη μάχη, ένας σεμνός εργάτης του θεάτρου, μια εμβληματική φυσιογνωμία που σφράγισε πολλούς ρόλους με το ταλέντο του στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογραφο! Καλός φίλος, σπουδαίος συνεργάτης που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ» ανέφερε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η οικογένεια θα τελέσει σε στενό οικογενειακό κύκλο την αποχαιρετιστήρια τελετή και παρακαλεί αντί στεφάνων να ενισχυθεί το ταμείο αλληλοβοηθείας του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών που αγωνίζεται για να βοηθήσει τους Έλληνες ηθοποιούς.

Η τελευταία τηλεοπτική του εμφάνιση ήταν στην κωμική σειρά του ΑΝΤ1 «Παρουσιάστε», ενώ είχε συμμετάσχει και στη δραματική σειρά «Άγριες Μέλισσες», όπου υποδύθηκε τον Πατέρα Νικόδημο.

