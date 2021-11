Αθλητικά

Champions League: Λίβερπουλ και Άγιαξ “τσέκαραν εισιτήρια” για τους “16”

Ιστορική βραδιά για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Σπουδαίο “διπλό” του Άγιαξ στην έδρα της Ντόρτμουντ.

Λίβερπουλ και Άγιαξ ακολούθησαν τις Μπάγερν Μονάχου και Γιουβέντους στους “16” του Champions League, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε των ομίλων, ενώ οι “κόκκινοι” εξασφάλισαν και την πρωτιά του 2ου ομίλου.

Κι αν πριν από δύο εβδομάδες η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ είχε προηγηθεί 2-0 στο “Μετροπολιτάνο” επί της Ατλέτικο Μαδρίτης και νίκησε δύσκολα με 3-2 (ισοφάρισαν προσωρινά οι «ροχιμπλάνκος»), αυτήν τη φορά στο “Άνφιλντ” έφτασε στο 2-0 από πολύ νωρίς κι αυτή την φορά δεν “καρδιοχτύπησε”.

Κομβικό σημείο στο ντέρμπι του γκρουπ ήταν η αποβολή του Φελίπε στο 36΄ (ανέτρεψε από πίσω τον Μανέ), δεύτερη για τους Μαδριλένους στα ματς με τους “κόκκινους” (είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι ο Γκριεζμάν), γεγονός που δεν επέτρεψε στους πρωταθλητές Ισπανίας να ξαναμπούν στο ματς. Ο Γιούργκεν Κλοπ έριξε από την αρχή στον αγώνα τον Κώστα Τσιμίκα, ο οποίος σε γενικές γραμμές είχε θετική παρουσία.

Η αποβολή του Χούμελς στο 29΄ δεν εμπόδισε την Ντόρτμουντ να προηγηθεί και να κρατά το “τρίποντο” μέχρι το 72΄. Από τη στιγμή που ο Άγιαξ ισοφάρισε, δεν είχε κανένα πρόβλημα να φτάσει στο 3-1 στο “Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ”, αποτέλεσμα που έδωσε στον “Αίαντα” το “εισιτήριο” για την επόμενη φάση. Οι πρωταθλητές Ολλανδίας έκαναν το 4x4 κι έχουν 6 βαθμούς διαφορά από τις Ντόρτμουντ και Σπόρτινγκ, οι οποίες θα δώσουν “μάχη” για την 2η προνομιούχο θέση.

Η κατάσταση στον 1ο όμιλο λίγο πολύ ξεκαθάρισε όσον αφορά στις δύο πρώτες θέσεις, με την Παρί Σεν Ζερμέν να αποσπά ισοπαλία από την Λειψία (2-2) και την Μάντσεστερ Σίτι να ξεπερνά άνετα το εμπόδιο της Μπριζ (4-1), οπότε στις 24/11 θα ξεκαθαρίσει σε μεγάλο βαθμό η πρωτιά του γκρουπ στο μεταξύ τους ντέρμπι στο “Έτιχαντ” (σ.σ. προς το παρόν η Σίτι προηγείται με 9 βαθμούς έναντι 8 των Γάλλων). Η Μπριζ έχει τον πρώτο λόγο για να συνεχίσει στον Europa League, καθώς έχει 4 βαθμούς έναντι ενός της Λειψίας.

Προβάδισμα για την 2η θέση του 4ου ομίλου απέκτησε η Ίντερ μετά το 3-1 στη Μολδαβία επί της Σερίφ Τιρασπόλ, η οποία γνώρισε την 2η συνεχόμενη ήττα της. Αθανασιάσδης και Κολοβός βρέθηκαν στην αρχική ενδεκάδα των γηπεδούχων (ο δεύτερος αντικαταστάθηκε στο 74΄), οι οποίοι υποχώρησαν στην 3η θέση, αλλά με μόλις ένα βαθμό πίσω από τους “νερατζούρι”.

“Ζωντανή” στο παιχνίδι για την πρόκριση στα νοκ άουτ ματς της διοργάνωσης έμεινε η Σπόρτινγκ Λισαβόνας μετά το 4-0 επί της Μπεσίκτας, η οποία γνώρισε την 4η ήττα σε ισάριθμους αγώνες και με μηδέν αποκλείστηκε μαθηματικά κι από το Europa League.

Ιστορική βραδιά για την Ρεάλ Μαδρίτης στο “Σαντιάγκο Μπερναμπέου”. Πριν από 12 χρόνια, την ίδια ακριβώς ημερομηνία (3/11/2009) ο Καρίμ Μπενζεμά είχε πετύχει το “παρθενικό” του γκολ με την φανέλα της Ρεάλ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Την Τετάρτη ο Γάλλος στράικερ σκόραρε δύο φορές εναντίον της Σαχτάρ Ντόνετσκ, με το πρώτο του τέρμα να μένει στην Ιστορία, καθώς ήταν το νούμερο 1.000 για τη “βασίλισσα” στο Champions League.

Η Μίλαν δεν κατάφερε να “σπάσει το ρόδι” και να φτάσει στην πρώτη της νίκη στο Champions League. Παραχώρησε ισοπαλία στο “Τζουζέπε Μεάτσα” στην Πόρτο (1-1), παίρνοντας τον πρώτο της βαθμό στο τουρνουά μετά από τρεις σερί ήττες.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των αγώνων της Πέμπτης:

1oς Όμιλος

Λειψία-Παρί Σεν Ζερμέν: 2-2

(8΄ Ενκουνκού, 90΄+2 πεν. Σομποσλάι - 21΄,40΄ Βαϊνάλντουμ)

Μάντσεστερ Σίτι-Κλαμπ Μπριζ: 4-1

(15΄ Φόντεν, 54΄ Μαχρέζ, 72΄ Στέρλινγκ, 90΄2 Γκαμπριέλ Ζεζούς - 17΄αυτ. Στόουνς)

2ος Όμιλος

Μίλαν-Πόρτο: 1-1

(61΄ αυτ. Μπεμπά - 6΄ Ντίαζ)

Λίβερπουλ-Ατλέτικο Μαδρίτης: 2-0

(14΄ Ζότα, 21΄ Μανέ)

3ος Όμιλος

Ντόρτμουντ-Άγιαξ: 1-3

(36΄πεν. Ρόις - 72΄ Τάντιτς, 84΄ Αλέ, 90΄+3 Κλάασεν)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας.-Μπεσίκτας: 4-0

(31΄πεν, 39΄ Πέδρο Γκονσάλβες, 41΄ Παουλίνιο, 56΄ Σαράμπια)

4ος Όμιλος

Ρεάλ Μαδρίτης-Σαχτάρ Ντονέτσκ: 2-1

(14΄,61΄ Μπενζεμά - 39΄ Φερνάντο)

Σέριφ Τιρασπόλ-Ίντερ: 1-3

(90΄+2 Τραορέ - 54΄ Μπρόζοβιτς, 66΄ Σκρίνιαρ, 75΄ Σάντσες)

