Αθλητικά

Ολυμπιακός – Άιντραχτ Φρανκφούρτης: ντέρμπι πρωτιάς στον όμιλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι πρωταθλητές σε περίπτωση νίκης θα αναρριχηθούν στην πρώτη θέση του ομίλου τους και θα γίνουν το ακλόνητο φαβορί για την πρόκριση.

Η πιο μεγάλη... ώρα είναι τώρα για τον Ολυμπιακό, που δίνει απόψε στο «Γ. Καραϊσκάκης» (19:45) έναν πρόωρο, τελικό... πρωτιάς στον 4ο όμιλο του Europa League κόντρα στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης κι αναζητά το τρίποντο της νίκης που θα τον επαναφέρει στο ρετιρέ της βαθμολογίας και θα τον καταστήσει πλέον φαβορί για την πρώτη θέση και την απευθείας πρόκριση στη φάση των «16» του θεσμού.

Ένα ματς που συγκεντρώνει υψηλό βαθμό δυσκολίας απέναντι σε μία παραδοσιακή δύναμη του γερμανικού ποδοσφαίρου, ωστόσο, το «Γ. Καραϊσκάκης» προσφέρει πάντα τεράστια δυναμική στους «ερυθρόλευκους» οι οποίοι έχουν «λυγίσει» στην έδρα τους τα τελευταία χρόνια πολλά «μεγαθήρια» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Ο Πέδρο Μαρτίνς δείχνει να έχει καταλήξει στους 10 απ’ τους 11 του βασικού σχήματος και θα περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή τον Ανδρέα Μπουχαλάκη, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στην 22μελή αποστολή, αλλά δεν έχει ξεπεράσει ακόμη στο 100% τον μυϊκό τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε τις τελευταίες ημέρες.

Σίγουροι για την ενδεκάδα θεωρούνται οι Βατσλίκ, Λαλά, Παπασταθόπουλος, Μπα, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Μαντι Καμαρά, Αγκιμπού Καμαρά, Μασούρας και Ελ Αραμπί. Αν ο Μπουχαλάκης κριθεί έτοιμος, θα ξεκινήσει στο βασικό σχήμα και η διάταξη θα είναι 4-3-3 (με τον Αγκιμπού Καμαρά στα άκρα). Αν τώρα δεν μπορέσει να παίξει απ’ την αρχή, ο Μαρτίνς θα δώσει φανέλα βασικού στον Ονιεκούρου και το σύστημα θα είναι 4-2-3-1.

Εκτός πλάνων είναι ο τιμωρημένος Σισέ, ο τραυματίας Καρμπόβνικ και ο Μάρκοβιτς. Την «ερυθρόλευκη» αποστολή συγκροτούν οι Βατσλίκ, Τζολάκης, Καραργύρης, Λαλά, Ανδρούτσος, Παπασταθόπουλος, Παπαδόπουλος, Ουσεϊνού Μπα, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Μπουχαλάκης, Σουρλής, Κούντε, Μ. Καμαρά, Α. Καμαρά, Ονιεκουρού, Λόπες, Μασούρας, Βρουσάι, Βαλμπουενά, Τικίνιο, Ελ Αραμπί.

Από την άλλη πλευρά η Άιντραχτ Φρανκφούρτης θα παραταχθεί με πολλές απουσίες στο «Γ. Καραϊσκάκης». Συγκεκριμένα, ο Όλιβερ Γκλάσνερ δεν συμπεριέλαβε στην αποστολή τους Κόστιτς και Χρούστιτς που έμειναν εκτός στην τελευταία προπόνηση, με την απουσία του Σέρβου μεσοεπιθετικού να θεωρείται σημαντική, μιας και πρόκειται για τον κινητήριο «μοχλό» στην επίθεση των «Αετών».

Εκτός έμειναν επίσης οι τραυματίες Πασιένσια και Λεντς. Αντίθετα στην αποστολή της ομάδας της Φρανκφούρτης βρίσκονται τόσο ο αρχηγός της γερμανικής ομάδας Ρόντε όσο και ο χαφ, Γιάκιτς.

Στην αποστολή της Άιντραχτ για το ματς με τον Ολυμπιακό βρίσκονται οι Τραπ, Ραμάι, Χορτς, Εντινκά, Ιλσάνκερ, Χιντερέγκερ, Τουρέ, Χασέμπε, Τσάνλτερ, Κόστα, Τούτα, Ντουρμ, Γιάκιτς, Σο, Κάμαντα, Ρόντε, Χόγκε, Μπάρκοκ, Λίντστρεμ, Λάμερς, Μπορέ.

Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Λευκορώσος Αλεκσέι Κουλμπάκοφ, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Ντμίτρι Ζουκ, Ολεγκ Μασλιάνκο και 4ο τον Βίκτορ Σίμουσικ. Στο VAR θα είναι ο Ιταλός Πάολο Βαλέρι, με AVAR τον συμπατριώτη του Φίλιπο Μέλι.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - εκκλησιαστικοί κύκλοι: Η Εκκλησία τηρεί την τάξη

Καιρός: Αυξημένη υγρασία και τοπικές ομίχλες την Πέμπτη

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test σε 185 σημεία την Πέμπτη