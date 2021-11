Κοινωνία

Διαρρήκτης κρύφτηκε στη ντουλάπα: Ο αστυνομικός που τον συνέλαβε μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τι είπε για την αστυνομική επιχείρηση και την αντίδραση όταν αντιλήφθηκε πως ο κακοποιός είχε ένα πιστόλι στα χέρια του.

Ο αστυνομικός Αλέξανδρος Σφελινιώτης μίλησε στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1 για τη σύλληψη διαρρήκτη στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος είχε κρυφτεί… μέσα στη ντουλάπα.

«Ο διαρρήκτης είχε προετοιμάσει πολύ καλά το σχέδιο του. Μπήκαμε στο διαμέρισμα. Αφού ερευνήσαμε προσεχτικά όλους τους χώρους, είχε μείνει μόνο η ντουλάπα κι ένα μικρό δωματιάκι που ήταν πλησίον αυτής. Όταν παραμερίσαμε τα ρούχα εκεί πέρα, που ήταν πάρα πολλά, διαπιστώσαμε ότι είχε “φωλιάσει” στη γωνία της ντουλάπας, για να αποφύγει τη σύλληψη, γιατί μας άκουσε όταν μπήκαμε μέσα», είπε ο αστυνομικός στην Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου.

«Δυστυχώς για αυτόν, ευτυχώς για εμάς, διαπιστώσαμε εγκαίρως το πιστόλι που είχε στα χέρια του», επεσήμανε. Όπως αποδείχθηκε, το όπλο ήταν αεροβόλο. Έπεσαν πάνω του και τον ακινητοποίησαν, ενώ το όπλο εκπυρσοκρότησε, χωρίς όμως να τραυματιστεί κανείς.

Ο διαρρήκτης ήταν ένοικος της πολυκατοικίας, ο οποίος γνώριζε ότι έλειπε εκείνη την ώρα ο άνδρας που έμενε στο δώμα. Είχε κλειδώσει, μάλιστα, την είσοδο της ταράτσας και οι αστυνομικοί πήραν τα κλειδιά από μία άλλη γυναίκα που έμενε στην πολυκατοικία.

Ο 48χρονος διαρρήκτης συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.

