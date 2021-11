Υγεία - Περιβάλλον

Μανωλόπουλος για νέα μέτρα: Είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά λίγα και ατελή

Ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας, Χ. Γώγος, υπογράμμισε ότι οι εμβολιασμένοι και νοσούν και μεταδίδουν τον ιό, αλλά με σαφώς λιγότερες πιθανότητες από τους ανεμβολίαστους.

Ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής των Ειδικών, Χαράλαμπος Γώγος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», ξεκαθάρισε πως και οι εμβολιασμένοι μπορούν να νοσήσουν και να μεταδώσουν τον ιό, αλλά με σαφώς πολύ μικρότερες πιθανότητες από ότι οι ανεμβολίαστοι.

Συμπλήρωσε δε πως όσο περνάει ο καιρός, η αποτελεσματικότητα του εμβολίου εξασθενεί και γι΄αυτό συστήνεται η χορήγηση και τρίτης δόσης έξι μήνες μετά τη δεύτερη, προσθέτοντας πως η εξασθένηση του εμβολίου δεν είναι ίδια για όλους και εξαρτάται από το ανοσολογικό σύστημα του κάθε εμβολιασμένου.

Ο καθηγητής Φαρμακολογίας, Ευάγγελος Μανωλόπουλος, μιλώντας επίσης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», τόνισε ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά είναι λίγα και ατελή, προσθέτοντας πως δεν τα θεωρεί ικανά να αντιστρέψουν την κατάσταση.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, χρειάζονται έλεγχοι και στις εκκλησίες οι οποίες εξαιρέθηκαν, αλλά και επέκταση της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού σε ορισμένες περιπτώσεις.

Ανέφερε σαν παράδειγμα την Εστίαση, όπου ένας πελάτης για να μπει σε ένα κατάστημα πρέπει να είναι εμβολιασμένος, αλλά ο υπάλληλος που θα τον σερβίρει και ο αστυνομικός που θα κάνει τον έλεγχο, μπορεί να είναι δυνητικά ανεμβολίαστοι.

