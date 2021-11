Πολιτική

Κορονοϊός – Οικονόμου: τα νέα μέτρα είναι ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η Κυβέρνηση δεν υπολογίζει το πολιτικό κόστος για την επιτυχή διαχείριση της πανδημίας και το έχει αποδείξει.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα» και ερωτηθείς για την κριτική που δέχεται η Κυβέρνηση για τα νέα μέτρα και συγκεκριμένα για την έλλειψη ελέγχων στις εκκλησίες, είπε αρχικά ότι τα μέτρα πρέπει να είναι ρεαλιστικά για αν εφαρμοστούν και παρατήρηση πως δεν ισχύει ότι δεν εφαρμόζονται καθόλου μέτρα στους ναούς αφού προβλέπονται και τεστ για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί και ανήκουν στο προσωπικό των ναών, αλλά και μέτρα για τους πιστούς με τη χρήση προστατευτικής μάσκας.

Πρόσθεσε δε ότι η Εκκλησία δεν αντιμετωπίζει την πανδημία ψηφοθηρικά και δεν υπολογίζει το πολιτικό κόστος όπως την κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτό το απέδειξε κλείνοντας τις εκκλησίες όταν έπρεπε για να αναχαιτίσει την πανδημία.

Ο κ. Οικονόμου, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, υπογράμμισε ότι τα νέα μέτρα δεν έχουν τιμωρητικό χαρακτήρα και στοχεύουν κυρίως σε δυο κατευθύνσεις. Αφενός να προστατέψουν τους πάντες από τον κορονοϊό και αφετέρου να ασκηθεί μια έμμεση πίεση προς τους ανεμβολίσαστους προκειμένου να εμβολιαστούν.

Σε ότι αφορά τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει για την τρίτη δόση του εμβολίου μετά τη συμπλήρωση 6 μηνών από την δεύτερη δόση, είπε ότι η προσωπική του θέση είναι ότι το πιστοποιητικό εμβολιασμού θα πρέπει να σχετίζεται με την πληρότητα των αντισωμάτων και αποδεδειγμένα αυτά εξασθενούν με την πάροδο του χρόνου. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα θέμα που απασχολεί την κυβέρνηση, αλλά αυτοί που θα κάνουν τις προτάσεις είναι όπως πάντα οι ειδικοί επιστήμονες.

Ο κ. Οικονόμου ήταν κατηγορηματικός λέγοντας ότι η χώρα δεν πρόκειται να ξανακλείσει, ενώ ερωτηθείς για την κατάσταση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, είπε ότι καταβάλλονται προσπάθειες για να βελτιωθεί η εικόνα και ήδη έχουν πυκνώσει κατά πολύ τα δρομολόγια.

