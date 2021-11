Life

Παππούς Mad Clip στο “Πρωινό”: Δεν βρέθηκαν τα λεφτά (βίντεο)

Επιμένει στην εκδοχή της εγκληματικής ενέργειας. Τι έδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις.

Ο παππούς του αδικοχαμένου Mad Clip ξεκαθάρισε στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1 ότι δεν βρέθηκαν χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς, με αποτέλεσμα πλέον όλοι να αναρωτιούνται τι απέγινε η περιουσία που φέρεται να είχε αποκτήσει ο δημοφιλής καλλιτέχνης.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι δεν είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ (0,9% με το επιτρεπόμενο όριο στο 0,5%), ούτε βρέθηκαν ναρκωτικές ουσίες στο αίμα του. «Τι να πάρει αυτό το παιδί. Ήταν “καθαρός”», είπε ο Παναγιώτης Αναστασόπουλος.

«Εγώ δήλωσα από την αρχή ότι ήταν εγκληματική ενέργεια», επανέλαβε ο παππούς του Mad Clip, συμπληρώνοντας «Υπάρχουν και συμφέροντα…», ενώ χαρακτήρισε «παραμύθια» την εξήγηση για τα λάθος λάστιχα που φορούσε το αυτοκίνητο.

Αναφορικά με τα χρήματα που δεν βρέθηκαν ποτέ, ανέφερε: «Ο Παναγιώτης δεν έδινε σε κανέναν λόγο. Ούτε στον πατέρα του ούτε στη μάνα του. Όσον αφορά για τα χρήματα, ήταν “κουμάντο” με την Αρετή, που την αγαπούσε και την θεωρούσε γυναίκα του. Αυτή γνωρίζει όλες τις λεπτομέρειες των χρημάτων. Αυτή συνδιαχειριζόταν, δηλαδή».

