Ίρις Λυδία στο “Πρωινό”: Έχει κουράσει η “στοχοποίηση” των χοντρών (βίντεο)

Γιατί έκανε την τολμηρή φωτογράφιση και ποιό μήνυμα θέλησε να στείλει.

Με εκπλήσσουν κάποια πράγματα που εξακολουθούν να συμβαίνουν στην εποχή μας, δήλωσε η Ίρις Λυδία, φωτογράφος και instagrammer, στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1. «Έχει κουράσει η στοχοποίηση των χοντρών ανθρώπων», υπογράμμισε, με αφορμή την τολμηρή φωτογράφιση που έκανε για λογαριασμό γνωστού περιοδικού.

«Υπάρχει η εντύπωση ότι η χοντρή γυναίκα δεν μπορεί να είναι επιθυμητή, δεν μπορεί να είναι σέξι», ανέφερε, εξηγώντας πως με αυτόν τον τρόπο θέλησε να κάνει τη δική της… επανάσταση.

Παραδέχθηκε πως και η ίδια έχει δεχθεί bullying για την εμφάνισή της. Ανέφερε χαρακτηριστικά μία περίπτωση κατά την οποία είχε βγει βόλτα με ποδήλατο κι ένας ποδηλάτης που περνούσε της είπε «Σιγά μη με προσπεράσεις εσύ, βρε χοντρή». Μάλιστα, εξαιτίας αυτού του επεισοδίου, φοβόταν για ένα διάστημα να ξαναπάρει το ποδήλατό της, προκειμένου να αποφύγει τυχόν ανάλογα σχόλια.

«Το στίγμα του χοντρού υπάρχει στην κοινωνία», σημείωσε.

Αυτήν την περίοδο, είπε, «προσέχω τον εαυτό μου, γυμνάζομαι. Προσπαθώ να αδυνατίσω για να είμαι καλά με τον εαυτό μου».

