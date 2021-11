Life

“Το Πρωινό”: τι κάνουν Φιλιππίδης - Λιγνάδης στην φυλακή (βίντεο)

Αποκλειστικές πληροφορίες για το πώς περνούν τον χρόνο τους οι δύο προφυλακισμένοι.

Πλούσιο ρεπορτάζ για τον Πέτρο Φιλιππίδη και τον Δημήτρη Λιγνάδη είχε ο Τάσος Τεργιάκης στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

Όπως είπε, επικαλούμενος πηγές μέσα από τις φυλακές Τρίπολης, οι δύο προφυλακισμένοι αφιερώνουν πολύ χρόνο στην ανάγνωση βιβλίων. Διαβάζουν βιβλία από τη βιβλιοθήκη των φυλακών, ενώ έχουν ζητήσει σε επισκεπτήρια να τους φέρουν κι άλλα.

Δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη μεταχείριση, σε σύγκριση με τους υπόλοιπους κρατούμενους.

Τον Δημήτρη Λιγνάδη επισκέφθηκε ο αδερφός του, Γιάννης, στις 27 Οκτωβρίου, προκειμένου να του ευχηθεί για την ονομαστική του εορτή.

Ο Πέτρος Φιλιππίδης δείχνει πιο μοναχικός σε σύγκριση με τον Λιγνάδη. Η σύζυγός και ο γιος του τον έχουν επισκεφθεί, ενώ συνομιλεί με δικηγόρους για το πότε θα ξεκινήσει η δίκη.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, πολύ πριν συμπληρωθεί το 18μηνο θα ξεκινήσει η ακροαματική διαδικασία.

Τέλος, ο Τάσος Τεργιάκης ανέφερε στην εκπομπή πως δεν υπάρχει σκέψη για να πραγματοποιηθεί κάποια εκδήλωση για τα Χριστούγεννα στις φυλακές της Τρίπολης.

