Αγγελική Ηλιάδη στο “Πρωινό”: H “Φάρμα” είναι μία πρόκληση (βίντεο)

Οι πρώτες δηλώσεις της μετά την ανακοίνωση ότι θα συμμετάσχει στη “Φάρμα”, που επιστρέφει στους τηλεοπτικούς μας δέκτες.

“Έτοιμη για όλα” δηλώνει η δημοφιλής τραγουδίστρια, Αγγελική Ηλιάδη, για τη συμμετοχή της στη “Φάρμα” του ΑΝΤ1.

«Θέλω πάρα πολύ να ξεκινήσει όλο αυτό το πού ωραίο ταξίδι, η μοναδική εμπειρία. Θέλω να μπω μέσα και να το ζήσω. Θέλω να βρεθώ κοντά στη φύση, να ανακαλύψω κι άλλες πτυχές του εαυτού μου. Είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο, παρά τις δυσκολίες», δήλωσε στην κάμερα της εκπομπής “Το Πρωινό”.

Εξήγησε πως ήταν αναποφάσιστη πέρυσι, αλλά φέτος της ήταν πιο εύκολο, αφού τα παιδιά της είναι μεγαλύτερα και πιο άνετα στο να την αποχωριστούν. «Νιώθω πιο ήρεμη, οπότε αισθάνομαι και πιο ελεύθερη να κάνω αυτό που θέλω», εξήγησε.

Πώς αντέδρασαν όμως τα παιδιά της; «Ο μεγάλος μου γιος μου ζήτησε να μην μπω στη “Φάρμα”, γιατί θα τον κάνω ρεζίλι. Είναι στα 16, στην εφηβεία… Nτρέπεται με διάφορα πράγματα, όπως και με τη δουλειά μου. Ο μικρός γιος μου είπε ότι θα με βλέπει και θα με παρακολουθεί. Είναι πολύ καλός», ανέφερε η Αγγελική Ηλιάδη.

Ερωτηθείσα για το τι θα της λείψει περισσότερο, απάντησε: «Μόνο τα παιδιά μου θα μου λείψουν για να είμαι ειλικρινής. Δεν θα μου λείψει τίποτε άλλο από την τρέλα της καθημερινότητας και της πόλης. Θα είναι σε καλά χέρια, της γιαγιάς και του παππού. Τους αγαπώ πολύ και τους ευχαριστώ».

Προανήγγειλε πως είναι «προετοιμασμένη για όλα. Έχουν φύγει νύχια, τα πάντα όλα. Όλες οι γυναίκες περιποιούμαστε τον εαυτό μας. Στην καθημερινότητά μου, όμως, είμαι μια κανονική γυναίκα χωρίς πολλά-πολλά.»

Είπε πως στους ανθρώπους την ενοχλεί πάρα πολύ η έπαρση και η ισχυρογνωμοσύνη. «Σίγουρα έχω κι εγώ τα ελαττώματα μου, αλλά θεωρώ ότι είμαι εύκολος άνθρωπος γενικότερα και μπορώ να συνεννοηθώ με τους ανθρώπους».

«Η “Φάρμα” είναι μία πρόκληση», τόνισε και συμπλήρωσε πως θα πάρει μαζί της μία φωτογραφία των παιδιών της.

