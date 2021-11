Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – εμβόλιο: κατακόρυφη αύξηση στα νέα ραντεβού

Πολλαπλασιάστηκαν τα νέα ραντεβού που κλείνονται καθημερινά για εμβολιασμό, τόσο για τις αρχικές δόσεις, όσο και για την αναμνηστική.

Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν τα νέα ραντεβού που κλείνονται για τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού τις τελευταίες μέρες.

Ενώ κατά μέσο όρο όλο τον Οκτώβριο κλείνονταν περίπου 5.500 ραντεβού ημερησίως και την περασμένη εβδομάδα 7.000-8.000 χιλιάδες, η εικόνα αυτή την εβδομάδα είναι εντελώς διαφορετική.

Συγκεκριμένα, την Δευτέρα κλείστηκαν 15.000 νέα ραντεβού, την Τρίτη 20.000 και την Τετάρτη 27.000.

Σε ότι αφορά την τρίτη δόση του εμβολίου, τις τελευταίες μέρες κλείνονται σταθερά περίπου 30.000 νέα ραντεβού ημερησίως, ενώ μέχρι πρόσφατα ο μέσος όρος βρισκόταν στα 14.000 ραντεβού ανά ημέρα.

