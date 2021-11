Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Κατάρρευση οροφής σε σχολική αίθουσα! (εικόνες)

H καθηγήτρια είχε παρατηρήσει μια περίεργη ρωγμή στην οροφή. Απο θαύμα δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Από θαύμα γλίτωσαν οι 20 μαθητές του δευτέρου τμήματος της ΣΤ Τάξης του 4ου δημοτικού σχολείου στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα το πρωί κατέρρευσε όλη η ψευδοροφή της σχολικής αίθουσας στην οποία στεγάζεται το συγκεκριμένο τμήμα.

Η παρατηρητικότητα της καθηγήτριας που αποδείχθηκε σωτήρια.

Την ώρα που συνέβη το περιστατικό, τα παιδιά κανονικά είχαν μάθημα. Ωστόσο σήμερα τα τμήματα της ΣΤ τάξης του σχολείου επρόκειτο να πάνε εκδρομή.

Λίγο πριν την αναχώρηση, η καθηγήτρια παρατήρηση μια περίεργη ρωγμή στην οροφή και ως εκ τούτου άφησε τα παιδιά να βγουν έξω 5 λεπτά νωρίτερα. Λίγες στιγμές αργότερα, όλη η ψευδοροφή έπεσε.

Πληροφορίες αναφέρουν πως στην οροφή εκτελέστηκαν το περασμένο καλοκαίρι εργασίες μόνωσης από ιδιωτικό συνεργείο.

Πηγές από το δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη αναφέρουν ότι ο δήμαρχος έδωσε αμέσως εντολή να διερευνηθούν οι ευθύνες του εργολάβου που πραγματοποίησε τις εργασίες μόνωσης στην συγκεκριμένη αίθουσα.

