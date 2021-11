Life

“Άγριες Μέλισσες”: συγκλονιστικό επεισόδιο την Πέμπτη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποκλειστικά αποσπάσματα από το αποψινό επεισόδιο της σειράς "Αγριες Μέλισσες" προβλήθηκαν από την εκπομπή "Το Πρωινό".

Αποκλειστικά αποσπάσματα από το αποψινό επεισόδιο της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, «Άγριες Μέλισσες», προβλήθηκαν από την εκπομπή «Το Πρωινό».

Το ένα κομμάτι ήταν από τον διάλογο της Δρόσως με την Ελένη για την αποκάλυψη από τον Κωνσταντή των συνθηκών θανάτου του Γιάννου.

Η άλλη σκηνή αφορούσε το «ξεκαθάρισμα» ανάμεσα σε Μυρσίνη και Αντιγόνη, σχετικά με τον Δούκα.

Τι θα δούμε απόψε στις 22:00 στον ΑΝΤ1

Η Μυρσίνη δίνει τελεσίγραφο στην Αντιγόνη, ενώ ο Δούκας στρέφεται στην Αγορίτσα μήπως μάθει κάτι περισσότερο για το παρελθόν του πατέρα του. Η αποκάλυψη της Δρόσως σοκάρει την Ελένη.

Ο Κωνσταντής δέχεται την επίσκεψη των γονιών του που ανησυχούν για την υγεία του. Τα νέα της επιστροφής του Μπάμπη φέρνουν χαρά σε όλο το χωριό. Η Ελένη ανυπομονεί να του μιλήσει, πριν φύγει για τη Λέρο με τον Ζάχο, ο οποίος έχει πληροφορηθεί εμπιστευτικά από τον Ντούνια τις κατηγορίες που βαραίνουν τον Λάμπρο.

Ο Κυριάκος είναι ευγνώμων απέναντι στον Ακύλα, αλλά τα καμώματα της Αιμιλίας στο σχολείο δεν τον αφήνουν ν’ αγιάσει! Ο Λάμπρος διστάζει να εμπιστευτεί τον Βαρουξή που επιμένει να μάθει τι συνέβη στην καλύβα…

Ειδήσεις σήμερα:

Ολυμπιακός – Άιντραχτ Φρανκφούρτης: ντέρμπι πρωτιάς στον όμιλο

Ίρις Λυδία στο “Πρωινό”: Έχει κουράσει η “στοχοποίηση” των χοντρών (βίντεο)

Βρέθηκε νερό σε μακρινό γαλαξία

Gallery