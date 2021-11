Κόσμος

Βαρθολομαίος: επιτυχής η επέμβαση στην Νέα Υόρκη

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης είχε προ ημερών μεταφερθεί εκτάκτως σε νοσοκομείο των ΗΠΑ.

Με επιτυχία υποβλήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (3/11) ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, σε τοποθέτηση στεντ στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Mount Sinai στο Μανχάτταν και αναμένεται να πάρει εξιτήριο την Πέμπτη, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής.

Σε προηγούμενη ανακοίνωση που εξέδωσε η Αρχιεπισκοπή Αμερικής, μετά τις εξετάσεις που έγιναν και τις διαβουλεύσεις με τους γιατρούς, κρίθηκε απαραίτητο ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος να υποβληθεί σε αγγειογραφία, όπου και αξιολογήθηκε η ανάγκη τοποθέτησης stent.

Υπενθυμίζεται ότι, o Οικουμενικός Πατριάρχης βρίσκεται στις ΗΠΑ, όπου μεταξύ άλλων παρέστη την Τρίτη στα θυρανοίξια του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου στο «Σημείο Μηδέν».

Σημειώνεται ότι, στο τέλος Οκτωβρίου ο Βαρθολομαίος, ενώ βρισκόταν στις ΗΠΑ για επίσημη επίσκεψη, χρειάστηκε να μεταφερθεί εκτάκτως στο νοσοκομείο μετά από αδιαθεσία που αισθάνθηκε.





