Κόσμος

Κορονοϊός - Ρουμανία: οξυγόνο σε ασθενείς μέσα σε... αυτοκίνητα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγική η κατάσταση στην χώρα, λόγω της πληθώρας κρουσμάτων που έχουν "πλημμυρίσει" τα νοσοκομεία.

Στην δίνη της πανδημίας βρίσκεται η Ρουμανία με τα κρούσματα να ανεβαίνουν διαρκώς και τα νοσοκομεία να δέχονται πίεση άνευ προηγουμένου, την ώρα που η χώρα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις όσον αφορά στην εμβολιαστική κάλυψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο μέσος όρος νεκρών ημερησίως κινείται κοντά στους 500.

Η πιο συγκλονιστική εικόνα που περιγράφει το χάος είναι αυτή την οποία καταγράφουν τα ΜΜΕ της χώρας στη νοτιοανατολική Ρουμανία.

Εξαιτίας της έλλειψης κλινών οι γιατροί αφήνουν στα πάρκινγκ του νοσοκομείου, μέσα στα αυτοκίνητά τους τούς ασθενείς που έχουν συμπτώματα δύσπνοιας και είναι ύποπτα κρούσματα κορονοϊού, και τους χορηγούν εκεί το οξυγόνο που είναι απαραίτητο για να ζήσουν.

Η Ρουμανία έχει εμβολιάσει πλήρως σχεδόν το 37% του ενήλικου πληθυσμού της, παρ όλα αυτά η πανδημία της COVID-19 έχει προκαλέσει τον θάνατο 48.664 ανθρώπων στη χώρα μέχρι στιγμής.

Με αυτά τα πολύ χαμηλά ποσοστά εμβολιασμένων και τις ελλείψεις σε υγειονομικό προσωπικό και υποδομές η Ρουμανία μετρά εκατοντάδες νεκρούς κάθε μέρα.





Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test σε 185 σημεία την Πέμπτη

Καιρός: Αυξημένη υγρασία και τοπικές ομίχλες την Πέμπτη

Υπουργικό Συμβούλιο: η ατζέντα της συνεδρίασης