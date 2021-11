Οικονομία

Μητσοτάκης: Σταδιακή απαγόρευση πώλησης ΙΧ με κινητήρες εσωτερικής καύσης

Πότε θα απαγορευθεί η εγκατάσταση καυστήρων πετρελαίου σε σπίτια, όπου υπάρχει επαρκές δίκτυο φυσικού αερίου.

Ο εθνικός κλιματικός νόμος βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, με τον Πρωθυπουργό να προαναγγέλλει την απαγόρευση της εγκατάστασης καυστήρων πετρελαίου σε σπίτια (εκεί όπου υπάρχει επαρκές δίκτυο φυσικού αερίου), καθώς και τη σταδιακή απαγόρευση πώλησης νέων ΙΧ με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε επίσης πως από το 2025 όλα τα νέα ταξί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και το 1/3 των ενοικιαζόμενων οχημάτων, θα πρέπει να είναι ή ηλεκτρικά ή οχήματα μηδενικών εκπομπών ρύπων.

Ειδικότερα, αναφερόμενος στις 4 μεταρρυθμίσεις που αφορούν το περιβάλλον, τον ενεργειακό προσανατολισμό της χώρας προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο κ. Μητσοτάκης είπε στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο:

«Πρώτα και πάνω απ’ όλα ο κλιματικός νόμος, τον οποίον για πρώτη φορά αποκτά η χώρα. Το νέο πλαίσιο παραγωγής και αποθήκευσης ρεύματος από καθαρές πηγές, με έμφαση στα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Τρίτον, ο μετασχηματισμός της διαχειριστικής αρχής υδρογονανθράκων. Και βεβαίως το εθνικό σχέδιο κυκλικής οικονομίας για την τετραετία 2021-2025.

Μιλάμε, συνεπώς, για ένα πολυεπίπεδο, ένα συνεκτικό πρόγραμμα που οδηγεί με στόχους και με χρονοδιαγράμματα την Ελλάδα στη νέα εποχή. Σε μια ανάπτυξη η οποία από τη μια θα προσφέρει καθαρή και φθηνή ενέργεια αλλά ταυτόχρονα θα προσφέρει και πολλές, καλές νέες θέσεις εργασίας και καλύτερη ποιότητα ζωής στους πολίτες.

Είναι μία αναγκαία επιλογή εν μέσω της κλιματικής κρίσης, αλλά είναι μια επιλογή συνώνυμη και με την πρόοδο του τόπου και την ευημερία της κοινωνίας.

Το νέο πλαίσιο υπηρετεί, προφανώς, τις δεσμεύσεις της χώρας μας τις οποίες είχα την ευκαιρία να επαναλάβω και τη Δευτέρα, στη σύνοδο του ΟΗΕ.

Η Ελλάδα παραμένει ευρωπαϊκή πρωταγωνίστρια στη γρήγορη απεξάρτηση από τον ρυπογόνο λιγνίτη. Θυμίζω ότι το αργότερο έως το 2023 θα έχουν κλείσει όλες οι παλιές ρυπογόνες μονάδες της ΔΕΗ και ως το 2028 το αργότερο -μπορεί να έρθει και νωρίτερα αυτή η ημερομηνία- θα έχουμε πλήρως απεξαρτηθεί από την καύση λιγνίτη.

Πρωτοστατούμε ταυτόχρονα στις επενδύσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και στην ηλεκτροκίνηση, παράλληλα όμως -και θέλω να το τονίσω αυτό- γινόμαστε και κόμβος μεταφοράς καθαρής ενέργειας στη Μεσόγειο.

Σε αυτή την κατεύθυνση εξάλλου κινείται και η διπλωματία της ενέργειας την οποία ήδη δρομολογεί η Ελλάδα, όπως ενδεικτικά η πρόσφατη συμφωνία με την Αίγυπτο για την ηλεκτρική διασύνδεση, μέσω της οποίας θα μεταφέρεται καθαρό ρεύμα από τον ήλιο της Αφρικής στην Ελλάδα και από εκεί στην Ευρώπη.

Αλλά η θέση της Ελλάδος ως ενεργειακού κόμβου αφορά όχι μόνο το παρόν αλλά και το μέλλον. Στις συζητήσεις που είχαμε, παραδείγματος χάρη, με τη Σαουδική Αραβία, η Ελλάδα μπορεί να καταστεί κόμβος εισόδου πράσινου υδρογόνου που θα παράγεται στη Μέση Ανατολή και μέσω της Ελλάδας θα εισάγεται στην ευρωπαϊκή αγορά.

Γίνεται έτσι σαφές πως το παγκόσμιο ενεργειακό περιβάλλον, εκτός από μια αναπτυξιακή πρόκληση, είναι και πεδίο αναβάθμισης της γεωστρατηγικής και διεθνούς θέσης της χώρας μας.

Η πράσινη πολιτική για την οποία θα συζητήσουμε σήμερα, ωστόσο, αφορά και την καθημερινότητα. Αυτή θα γίνει καλύτερη διότι στα πλαίσια του κλιματικού νόμου αναλαμβάνουμε ορισμένες πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις.

Παραδείγματος χάρη, από το 2023 σε όλα τα νέα σπίτια που θα κατασκευάζονται θα απαγορεύεται η εγκατάσταση καυστήρων πετρελαίου εκεί που υπάρχει επαρκές δίκτυο φυσικού αερίου.

Από το 2025 όλα τα νέα ταξί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και το 1/3 των ενοικιαζόμενων οχημάτων, θα πρέπει να είναι ή ηλεκτρικά ή οχήματα μηδενικών εκπομπών ρύπων.

Και από το 2030 θα απαγορεύεται η πώληση νέων ΙΧ με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Ξέρω ότι οι στόχοι αυτοί είναι φιλόδοξοι, είναι όμως αναγκαίοι και με το σχέδιο το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας μπορούν να γίνουν και ρεαλιστικοί. Είναι άλλωστε πρωτοβουλίες στις οποίες πλέον ανταποκρίνονται όλοι οι Έλληνες και πρώτα και πάνω απ’ όλα οι νέοι μας. Το αποδεικνύει, εξάλλου, η μεγάλη επιτυχία του προγράμματος “Εξοικονομώ”, όπως και η γρήγορη μετατροπή των νησιών μας σε πράσινες, ενεργειακά αυτόνομες περιοχές.

Αύριο θα βρεθώ στη Χάλκη, θα έχω την ευκαιρία να εγκαινιάσω την πρωτοβουλία GR - eco islands, η οποία θα δείξει ένα υπόδειγμα μετάβασης των μικρών και ύστερα των μεγάλων νησιών μας στην πράσινη εποχή. Κάτι το οποίο σημαίνει όχι απλά καθαρότερο περιβάλλον αλλά και φθηνότερο ρεύμα για όλους.

Αυτή η πράσινη πολιτική, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποτελεί και μία αναπτυξιακή πρόκληση των καιρών. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα θα ολοκληρωθεί η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΔΕΗ, 1,35 δισ. ευρώ τα οποία έσπευσαν να προσφέρουν πάρα πολλοί σημαντικοί και αξιόπιστοι επενδυτές, σε μία εξαιρετικά ενθαρρυντική αποτίμηση. Με το Δημόσιο να εξακολουθεί να κρατά τον έλεγχο της εταιρείας, με την τιμή της μετοχής σήμερα στα 9 ευρώ όταν -θυμίζω- την παραλάβαμε στο 1 ευρώ και τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού στα όρια της χρεοκοπίας.

Μία ισχυρή ΔΕΗ μπορεί να στηρίξει τους καταναλωτές στη δυσκολία την οποία αντιμετωπίζουμε σήμερα, απορροφώντας ένα μέρος των αυξήσεων των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας, θα γίνει ταυτόχρονα όμως και πρωταγωνιστής στην πράσινη μετάβαση και στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια.

Η καθαρή ενέργεια, λοιπόν, μετατρέπεται σε νέο πεδίο της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας. Εκεί θα κινητοποιούνται στο εξής δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια, παράγοντας πλούτο και νέα απασχόληση. Και οι πιο έτοιμες χώρες για την πράσινη μετάβαση θα είναι και οι κερδισμένες του μέλλοντος.»

