Κοινωνία

Κορονοϊός - Ιερά Σύνοδος: εγκύκλιος για την είσοδο στις εκκλησίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η προτροπή της ιεραρχίας της Εκκλησίας προς τους πιστούς σχετικά με τον εμβολιασμό και οι συστάσεις για τους πιστούς που δεν είναι εμβολιασμένοι.

Η Ιερά Σύνοδος, μετά τα όσα προηγήθηκαν σχετικά με τα νέα μέτρα που θα εφαρμοστούν από το Σάββατο για την αναχαίτιση της πανδημίας και την εξαίρεση των εκκλησιών από την υποχρέωση των ανεμβολίαστων να προσέρχονται με τεστ, εξέδωσε εγκύκλιο καλώντας πιστούς και κλήρο «να τηρούν επακριβώς άπαντα τα μέτρα προστασίας».

Μέσω της εγκυκλίου ζητά από τους πιστούς που δεν έχουν εμβολιαστεί να προσέρχονται στους ναούς μετά τη διενέργεια τεστ, είτε μοριακού, είτε rapid, προτρέποντας του παράλληλα να εμβολιαστούν.

Τονίζει επίσης την υποχρέωση των ιερέων, ψαλτών, νεωκόρων κλπ να υποβάλλονται σε δύο τεστ την εβδομάδα (rapid ή pcr). Ο έλεγχος των τεστ θα γίνεται από τα Εκκλησιαστικά Συμβούλια.

Η Εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Κατάρρευση οροφής σε σχολική αίθουσα! (εικόνες)

Παρέμβαση Κεραμέως μετά την καταγγελία για βιασμό εκπαιδευτικού

Γιαννιτσά – Motocross: Πέθανε ο 27χρονος που είχε τραυματιστεί