Dua Lipa: σέξυ εμφάνιση σε Halloween Party! (εικόνες)

Η ανατρεπτική ανάρτηση της Dua Lipa στο Instagram για τους δεκάδες εκατομμύρια ακολούθους της.

H Dua Lipa είναι από τις αγαπημένες Performers του κοινού παγκοσμίως, ενός κοινού που τουλάχιστον στο Instagram αριθμεί τα 74,3 εκατομμύρια άτομα!

Θες η σταθερή της παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που την κάνει να μοιάζει οικεία και προσιτή στους θαυμαστές της;

Θες το αδιαμφισβήτητο ταλέντο της το οποίο συχνά-πυκνά ξεδιπλώνει με νέους τρόπους και κρατά τους θαυμαστές της σε εγρήγορση;

Θες κάποιος τρίτος λόγος που δεν μπορώ να σκεφτώ που την έχει καθιερώσει τόσο στο Music Industry όσο και στις καρδιές του κόσμου;

Το μόνο σίγουρο είναι πως ο λαός της δίνει ψήφο εμπιστοσύνης και αγαπά ακόμη και τις τρέλες της, όπως τους ξέφρενους χορούς και τις φωτογραφίες σε στυλ καρουζέλ που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram από τον πρόσφατο εορτασμό του Halloween σε φιλικό σπίτι.

