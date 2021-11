Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Χάπι έλαβε έγκριση στη Βρετανία

Ελπίδες ότι αποτελεί σημείο αναφοράς στην “μάχη” κατά της πανδημίας. Πώς θα χορηγείται στους ασθενείς.

Η Βρετανία έγινε η πρώτη χώρα παγκοσμίως που ενέκρινε ένα αντιικό χάπι κατά της COVID-19 το οποίο ανέπτυξαν από κοινού η Merck και η Ridgeback Biotherapeutics, μια εξέλιξη που ενδέχεται να αλλάξει την πορεία της πανδημίας.

Η Ρυθμιστική Αρχή Φαρμάκων και Υγειονομικών Προϊόντων (MHRA) της Βρετανίας συνέστησε το φάρμακο αυτό, που περιέχει τη δραστική ουσία μολνοπιραβίρη, να χρησιμοποιείται όσο το δυνατόν πιο σύντομα μετά τη διάγνωση ενός ασθενούς με COVID-19 και μέσα σε πέντε ημέρες από την εμφάνιση των συμπτωμάτων.

Η κυβέρνηση της Βρετανίας και το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) θα διευκρινίσουν εν ευθέτω χρόνω πώς θα χορηγείται αυτή η θεραπεία κατά της COVID-19 στους ασθενείς.

