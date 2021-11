Οικονομία

Πτι-Μπερ Παπαδοπούλου με Καρύδα και Σοκολάτα

Νέα ακαταμάχητη γεύση για τα αγαπημένα Πτι-Μπερ, που αποκτούν ακόμη μια γεύση με βάση την σοκολάτα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση από την εταιρεία:

«Η οικογένεια των αγαπημένων Πτι-Μπερ Παπαδοπούλου μεγαλώνει και υποδέχεται ένα ακόμα σοκολατένιο μέλος, τα Πτι-Μπερ με Καρύδα και Σοκολάτα.

Η νέα γεύση Πτι-Μπερ με Καρύδα και Σοκολάτα ξεχωρίζει από την πρώτη κιόλας μπουκιά και προσφέρει την απόλυτη γευστική εμπειρία, καθώς συνδυάζει την απολαυστική γεύση της σοκολάτας με την ακαταμάχητη γεύση του μπισκότου Πτι-Μπερ Παπαδοπούλου, που παραμένει αυθεντική εδώ και σχεδόν έναν αιώνα. Αυτόν το μοναδικό συνδυασμό έρχεται να αναδείξει η εξωτική καρύδα, δίνοντας μια νότα δροσιάς και χαρίζοντας άρωμα που σε ταξιδεύει!

Η νέα γεύση Πτι-Μπερ με Καρύδα και Σοκολάτα , που αναδείχθηκε ανάμεσα από 6 εναλλακτικές προτάσεις από διαγωνισμό και ψηφοφορία καταναλωτών, κυκλοφορεί σε συσκευασία των 200γρ. στα ράφια των supermarkets και στα σημεία μικρής λιανικής.

Αναζήτησέ τη και απόλαυσε κάθε στιγμή της ημέρας ένα λαχταριστό μπισκότο, με υψηλή διατροφική αξία!

Για περισσότερες σοκολατένιες προτάσεις, επίλεξε μεταξύ των Πτι-Μπερ με σοκολάτα γάλακτος, Πτι-Μπερ με Αλεύρι Ολικής Άλεσης Mαύρη σοκολάτα, Πτι-Μπερ με βρώμη & πορτοκάλι με επικάλυψη μαύρη σοκολάτας, ΤΡΙΟ Πτι-Μπερ με γέμιση κρέμας και επικάλυψη σοκολάτας γάλακτος».