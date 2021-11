Κόσμος

ΠΟΥ - Κορονοϊός: η Ευρώπη ξανά στο επίκεντρο της πανδημίας

Νέο "καμπανάκι" απο τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Τι δείχνουν τα τελευταία δεδομένα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έκρουσε σήμερα τον κώδωνα του κινδύνου για τον «πολύ ανησυχητικό» ρυθμό μετάδοσης της Covid-19 στην Ευρώπη, ο οποίος θα μπορούσε να οδηγήσει σε μισό εκατομμύριο επιπλέον θανάτους στην ήπειρο από τώρα μέχρι το Φεβρουάριο.

Αυτό το «μαζικό» τέταρτο κύμα πλήττει ιδιαίτερα τη Γερμανία, η οποία έσπασε σήμερα το ρεκόρ ημερήσιων κρουσμάτων που χρονολογούνταν από το Δεκέμβριο του 2020, καταγράφοντας 33.949 νέες μολύνσεις μέσα σε 24 ώρες.

«Βρισκόμαστε ξανά στο επίκεντρο», τόνισε ο αρμόδιος για την Ευρώπη διευθυντής του ΠΟΥ Χανς Κλούγκε στη διάρκεια ονλάιν συνέντευξης Τύπου, σημειώνοντας πως «πρέπει να αλλάξουμε τις τακτικές μας, από το να αντιδρούμε στις εξάρσεις της Covid-19, να τις προλαμβάνουμε από πριν. Ο σημερινός ρυθμός μετάδοσης στις 53 χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας είναι πολύ ανησυχητικός. Αν παραμείνουμε σ' αυτή την πορεία, μπορεί να δούμε μέχρι το Φεβρουάριο άλλο μισό εκατομμύριο θανάτους εξαιτίας της Covid-19 στην ευρωπαϊκή περιφέρεια», προειδοποίησε.

Για τον ΠΟΥ, η αύξηση των κρουσμάτων εξηγείται από το συνδυασμό μιας ανεπαρκούς εμβολιαστικής κάλυψης και της χαλάρωσης των μέτρων κατά της Covid-19.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του ΠΟΥ Ευρώπης, οι νοσηλείες που συνδέονται με την Covid-19 υπερδιπλασιάσθηκαν μέσα σε μία εβδομάδα.

"Να χρησιμοποιούμε μαζικά τις μάσκες"

Το όριο των πέντε εκατομμυρίων νεκρών από την πανδημία της Covid-19 ξεπεράσθηκε το βράδυ της Δευτέρας. Μόνο η Ευρώπη έχει καταγράψει περισσότερους από 1,4 εκατομμύρια θανάτους.

Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων μέσα σ' ένα 24ωρο βρίσκεται σε άνοδο εδώ και σχεδόν έξι διαδοχικές εβδομάδες στην Ευρώπη και ο αριθμός των θανάτων μέσα σε 24 ώρες βρίσκεται σε άνοδο εδώ και λίγο περισσότερο από επτά διαδοχικές εβδομάδες, με περίπου 250.000 κρούσματα και 3.600 θανάτους την ημέρα, σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα ανά χώρα που συγκεντρώθηκαν από το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η αύξηση που παρατηρείται οφείλεται κυρίως στη Ρωσία (8.162 θάνατοι τις επτά τελευταίες ημέρες, +8% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα), την Ουκρανία (3.819 θάνατοι, +1%) και τη Ρουμανία (3.100 θάνατοι, +4%).

«Οι περισσότεροι απ' αυτούς που νοσηλεύονται σήμερα και πεθαίνουν από την Covid-19 δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι», υπογράμμισε ο Κλούγκε.

Κατά μέσο όρο, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, μόνο 47% των ανθρώπων σ' αυτή την περιφέρεια, που περιλαμβάνει τις ευρωπαϊκές χώρες και χώρες της κεντρικής Ασίας, έχουν λάβει δύο δόσεις εμβολίων. Για να αντιμετωπισθεί η πανδημία, ο παγκόσμιος οργανισμός καλεί να συνεχισθεί ο εμβολιασμός, να χρησιμοποιούνται μαζικά οι μάσκες και να εφαρμόζονται τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης.

«Αξιόπιστες προβολές δείχνουν πως, αν φτάναμε σε ποσοστό χρήσης μασκών 95% στην Ευρώπη και την κεντρική Ασία, θα μπορούσαμε να σώσουμε έως 188.000 ζωές από το μισό εκατομμύριο που κινδυνεύουμε να χάσουμε από σήμερα μέχρι το Φεβρουάριο 2022», υπογράμμισε ο Κλούγκε.

