Καστοριά: παππούς πυροβόλησε τον εγγονό του

Πως έγινε το περιστατικό. Σε ποια κατάσταση είναι ο νεαρός άνδρας που πυροβολήθηκε από τον παππού του.

Τα χειρότερα γλίτωσαν παππούς και εγγονός στην Καστοριά, όταν πήγαν για κυνήγι. Ο 80χρονος πυροβόλησε τον 26χρονο, νομίζοντας ότι είναι… αγριογούρουνο. Ο νεαρός άνδρας τραυματίστηκε στη σπονδυλική στήλη και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ένας 26χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γρεβενών μετά τον τραυματισμό του από το όπλο του 80χρονου παππού του, με τον οποίο είχαν πάει μαζί για κυνήγι σε περιοχή κοντά στο Νεστόριο Καστοριάς.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα σε τοπικές ιστοσελίδες, όταν ο 26χρονος και ο παππούς του το πρωί της περασμένης Τετάρτης (27-10-2021) βρέθηκαν στο βουνό και χωρίστηκαν για αναζήτηση θηραμάτων, δέχθηκε πυροβολισμό και τραυματίστηκε στην σπονδυλική στήλη.

Άμεση ήταν η επέμβαση διασωστών του ΕΚΑΒ Γρεβενών που μετέφεραν τον τραυματία στο νοσοκομείο Γρεβενών, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Έρευνα για τα ακριβή αίτια του συμβάντος πραγματοποιεί το ΑΤ Νεστορίου.

πηγή: thestival.gr

