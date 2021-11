Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλονίκη – Κορονοϊός: έκτακτη ενίσχυση των ΜΕΘ με γιατρούς

“Βράζει” η βόρεια Ελλάδα, ενώ διαρκή αύξηση στο ιικό φορτίο δείχνουν οι μετρήσεις. Τι αποφασίστηκε από την Μίνα Γκάγκα για μετακινήσεις ιατρών.

Με απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας και σε συνεννόηση με την Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας και τους ίδιους τους γιατρούς, 5 εντατικολογοι από νοσοκομεία των Αθηνών μετακινούνται στο Νοσοκομείο "Παπανικολάου" της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ενισχύσουν την φροντίδα των περιστατικών covid-19, ενδεικτικό του αυξημένου φόρτου στην βόρεια Ελλάδα, λόγω της πληθώρας των περιστατικών, αλλά και της κόπωσης του ιατρικού προσωπικού από την "μάχη" με τον κορονοϊό εδώ 20 μήνες.

Συνεχίζεται η αύξηση του ιικού φορτίου των λυμάτων

Εν τω μεταξύ, ανοδική εξακολουθεί να καταγράφεται η τάση συγκέντρωσης του ιικού φορτίου στα αστικά απόβλητα της Θεσσαλονίκης στις καθημερινές μετρήσεις στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγει η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ με την ΕΥΑΘ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου του ΕΟΔΥ.

Όπως φαίνεται στα διαγράμματα που παρουσιάζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ (επισυνάπτονται) οι τιμές που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες είναι αντίστοιχες των μεγίστων τιμών που καταγράφηκαν τον Απρίλιο του 2021, στο τρίτο κύμα της πανδημίας.

Συγκεκριμένα στα δείγματα που λαμβάνονται καθημερινά στην είσοδο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης, αναφορικά με τις εξορθολογισμένες τιμές σχετικής έκκρισης ιικού φορτίου, η μέση τιμή των δύο πιο πρόσφατων μετρήσεων, δηλαδή της Δευτέρας 01/11 και της Τρίτης 02/11 είναι:

Αυξημένη (+20%) σε σχέση με τη μέση τιμή των δύο αμέσως προηγούμενων μετρήσεων του Σαββάτου 30/10 και της Κυριακής 31/10.

Ιδιαίτερα αυξημένη (+55%) σε σχέση με την μέση τιμή της προηγούμενης Δευτέρας 25/10 και Τρίτης 26/10.

Ερωτηθείς για τη συσχέτιση των τιμών του ιικού φορτίου με τα κρούσματα που ανακοινώνονται καθημερινά από τον ΕΟΔΥ και την αντίστοιχη σύγκριση κατά την περίοδο του Απριλίου ο πρύτανης του ΑΠΘ και επιστημονικά υπεύθυνος του ερευνητικού έργου καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου απάντησε: «Τον Απρίλιο, στις αντίστοιχες τιμές ιικού φορτίου που μετράμε σήμερα, είχαμε σχεδόν τα μισά ημερήσια κρούσματα από ό,τι σήμερα. Η εικόνα αυτή ερμηνεύεται από το γεγονός ότι η ιατρική επιτήρηση είναι πλέον πολύ καλύτερη με την υποχρεωτικότητα των διαγνωστικών ελέγχων για μεγάλο τμήμα του πληθυσμού --και δη του ανεμβολίαστου. Ακολουθώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα και στο πλαίσιο της ιχνηλάτησης των επαφών κρουσμάτων σε κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες ακόμη και εμβολιασμένοι, που μπορεί να μολυνθούν και να παραμείνουν ασυμπτωματικοί, πλέον εντοπίζονται και καταγράφονται αποτυπώνοντας μια πιο ρεαλιστική εικόνα της διασποράς στην κοινότητα».

«Εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία που πρόσφατα δημοσιεύσαμε στη διεθνή βιβλιογραφία στις μετρήσεις σχετικής έκκρισης ιικού φορτίου στα λύματα της Θεσσαλονίκης από τον Σεπτέμβρη του 2020 και έπειτα προέκυψαν ενδιαφέροντα στοιχεία», σημείωσε ο καθηγητής Χημείας του ΑΠΘ Θοδωρής Καραπάντσιος, εξηγώντας πως «το φθινόπωρο του 2020, κατά το δεύτερο κύμα της πανδημίας, ο αριθμός των αδήλωτων φορέων -ασυμπτωματικοί κλπ- εκτιμήθηκε μέχρι και το πενταπλάσιο του αριθμού των δηλωμένων κρουσμάτων, ενώ αντίθετα, τον Απρίλιο του 2021, κατά το τρίτο κύμα της πανδημίας, οι αδήλωτοι φορείς δεν ξεπέρασαν το τριπλάσιο του αριθμού των κρουσμάτων και κατά τη τρέχουσα περίοδο, αν και ακόμη δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το μέγιστο μιας και εξακολούθουμε να ανεβαίνουμε οι αδήλωτοι φορείς εκτιμώνται περίπου διπλάσιοι από τα δηλωμένα κρούσματα».

