Βόρεια Ελλάδα: Απάτη - μαμούθ σε βάρος επιχειρηματία

Μεγάλη απάτη σε βάρος επιχειρηματία. Του πήραν πάνω από 445.000 δολάρια σε κρυπτονομίσματα.

Από την υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης σε βάρος ιδιοκτήτη εταιρείας

Συνελήφθησαν δύο άτομα και αναζητείται ακόμη ένα. Με το πρόσχημα αγοράς ακινήτου απέσπασαν κρυπτονομίσματα αξίας πάνω από 445.000 δολάρια

Συγκεκριμένα, την Τρίτη 2 Νοεμβρίου συνελλήφθησαν δύο αλλοδαποί σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας, κακουργηματικού χαρακτήρα, για εγκληματική οργάνωση και ηλεκτρονική απάτη.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο, κάτοικος εξωτερικού, το οποίο αναζητείται σε συνεργασία με αλλοδαπές Αρχές.

Προηγήθηκε καταγγελία ιδιοκτήτη εταιρείας διαχείρισης ακινήτων, σύμφωνα με την οποία οι δράστες είχαν έρθει σε επαφή μαζί του με το πρόσχημα της αγοράς ακινήτου μεγάλης εμπορικής αξίας.

Ακολούθως σε συνάντηση που είχε την Τρίτη με τους δύο, για την προετοιμασία μεταβίβασης του ακινήτου, κατάφεραν να του αποσπάσουν κρυπτονομίσματα η αξία των οποίων, σύμφωνα με την τρέχουσα ισοτιμία, ξεπερνά τα 445.583 δολάρια Η.Π.Α.

Ακολούθησε ανάλυση και αξιοποίηση των στοιχείων της υπόθεσης και μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, σε συνεργασία με το Τμήμα Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, εντοπίσθηκαν και συνελήφθησαν οι δύο αλλοδαποί προτού επιβιβαστούν σε αεροπλάνο με προορισμό χώρα του εξωτερικού.

Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα, διάφορα έγγραφα και λοιπά αντικείμενα, ενώ από την επιτόπια έρευνα στα κινητά τηλέφωνα ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή των δραστών στη διερευνώμενη υπόθεση.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια, θα αποσταλούν στο αρμόδιο Τμήμα της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή, ενώ η ροή των κρυπτονομισμάτων διερευνάται σε συνεργασία με τη EUROPOL.

