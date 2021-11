Πολιτική

Ο Σκέρτσος, η “πολυτέλεια” στο ΕΣΥ και οι αντιδράσεις

Αντιδράσεις προκάλεσε η δήλωση Σκέρτσου ότι «δεν υπάρχει λόγος για πολυτελές σύστημα υγείας».

Αντιδράσεις προκάλεσαν οι δηλώσεις του υπουργού Επικρατείας για το σύστημα υγείας της χώρας.

«Δεν μπορούμε μέσα σε ένα χρόνο και δεν υπάρχει και λόγος να δημιουργήσουμε ένα πολυτελές σύστημα υγείας, το οποίο μετά την πάροδο της πανδημίας θα εκλείψει ο λόγος να έχουμε πάρα πολλές ΜΕΘ», δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του ο Άκης Σκέρτσος. «Το σύστημα υγείας και προ πανδημίας ζοριζόταν, πιεζόταν τους χειμερινούς μήνες. Θα πιεσθεί και φέτος, το γνωρίζουμε, και γνωρίζουμε ποιες είναι οι δυνατότητές του», συμπλήρωσε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, αναφέροντας ότι οι ΜΕΘ έχουν διπλασιαστεί. Παράλληλα επεσήμανε ότι έχουν προστεθεί 12.000 άτομα ως έκτακτο προσωπικό στο ΕΣΥ. Τόνισε ακόμη ότι «7 με 7,5 εκατομμύρια πολίτες είτε έχουν εμβολιαστεί είτε έχουν φυσική ανοσία. Πρέπει να πάνε και οι υπόλοιποι να εμβολιαστούν αλλά όσοι δεν θέλουν να πάνε δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο».

«Τη μέρα που οι ΜΕΘ στη βόρεια Ελλάδα βρίσκονται στο όριο της κατάρρευσης, για τον κύριο Σκέρτσο η υγεία και η επιβίωση των πολιτών είναι μια "πολυτέλεια"», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. «Η ταξική ξιπασιά που αποπνέει η δήλωσή του φανερώνει ότι στο Μαξίμου έχουν χάσει όχι μόνο τον έλεγχο της κατάστασης, αλλά και την επαφή τους με κάθε έννοια ανθρωπιάς και αλληλεγγύης», σημειώνει η αξιωματική αντιπολίτευση και καλεί τον υπουργό Επικρατείας «έστω και τώρα να ανακαλέσει». «Η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι η αναγκαία συνθήκη στη δύσκολη μάχη που βρίσκεται μπροστά μας», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

Σε σχόλιό του το Γραφείο Τύπου του ΜέΡΑ25 τονίζει ότι είναι πλέον ξεκάθαρο πως για την κυβερνητική λογική η υγεία είναι μια πολυτέλεια, ένα προνόμιο, που μόνο όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα θα μπορούν να απολαύσουν, όπως όλα τα προϊόντα πολυτελείας. "Πολυτέλεια είναι για τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο η υγεία των πολιτών. Χωρίς αιδώ σε συνέντευξή του, που αλλού παρά στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ δήλωσε πως δεν υπάρχει λόγος δημιουργίας ενός πολυτελούς συστήματος υγείας. Η ύπαρξη ΜΕΘ για να σώζονται ανθρώπινες ζωές, για τον κ. Σκέρτσο είναι πολυτέλεια. Τέτοια είναι η χυδαιότητα και η αδιαφορία της κυβέρνησης που ο υπουργός δε σταμάτησε εκεί αλλά εντελώς κυνικά δήλωσε πως το σύστημα υγείας και προ πανδημίας ζοριζόταν, πιεζόταν τους χειμερινούς μήνες, θα πιεσθεί και φέτος, το γνωρίζουμε, και γνωρίζουμε ποιες είναι οι δυνατότητές του. Το ζήτημα είναι πως οι δυνατότητες αυτές όπως η κυβέρνηση έχει αφήσει το ΕΣΥ μεταφράζονται σε 16.000 νεκρούς" τονίζει το ΜέΡΑ25 και καταλήγει: "Για εμάς στο ΜέΡΑ25 η υγεία, όπως και η παιδεία αποτελούν, κοινωνικά αγαθά στα οποία όλοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης αδιαπραγμάτευτα".

Εν τω μετακύ, η Ελληνική Λύση, με αφορμή όσα είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, αναφέρει «Η έκκληση της κυβέρνησης, που εξακολουθεί να υβρίζει και να αποκλείει μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού, για «εθνική ενότητα», προσβάλλει την νοημοσύνη των Ελλήνων. Όταν μάλιστα εμμένεις σε άδικα, καταστροφικά και παράλογα μέτρα, δεν δικαιούσαι να αυτοχαρακτηρίζεσαι ως "η φωνή της λογικής».

