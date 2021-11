Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Πέμπτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ . Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του κορονοϊού.

Μεγάλωσε κι άλλο την Πέμπτη η “μαύρη λίστα” των θανάτων από επιπλοκές κορονοϊού στην Ελλάδα. Παράλληλα, αυξήθηκε ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών στις ΜΕΘ ανά την επικράτεια.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Πέμπτη 6.808 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα, αριθμό που αποτελεί νέο αρνητικό ρεκόρ από την έναρξη της πανδημίας. Από το σύνολο των 6.808 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 17 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 12 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Ειδικότερα, 1.475 νέα κρούσματα εντοπίστηκαν στην Αττική και 1.117 νέα κρούσματα στην Θεσσαλονίκη, ενώ στην Λάρισα καταγράφηκαν ακόμη 515 μολύνσεις.

Πολύ υψηλός ήταν για ακόμη μία ημέρα ο αριθμός των νεών κρουσμάτων σε πολλές περιοχές ανά την επικράτεια. Τριψήφιος ήταν ο αριθμός των νέων κρουσμάτων στις περιφερειακές ενότητες (αλφαβητικά):

Έβρου: 148

Ημαθίας 153

Ιωαννίνων: 137

Κιλκίς: 102

Κοζάνης: 133

Μαγνησία: 218

Μεσσηνίας: 100

Πέλλας: 166

Πιερίας: 128

Σερρών: 168

Τρικάλων:139

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

Ειδήσεις σήμερα:

Γιαννιτσά – Motocross: Πέθανε ο 27χρονος που είχε τραυματιστεί

Θεσσαλονίκη: Κατάρρευση οροφής σε σχολική αίθουσα! (εικόνες)

Παρέμβαση Κεραμέως μετά την καταγγελία για βιασμό εκπαιδευτικού