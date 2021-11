Αθλητικά

Στέφανος Τσιτσιπάς: βόλτες στο Παρίσι με νέο λουκ!

Ξυρισμένος μετά από καιρό στους δρόμους της "πόλης του φωτός"!

Ξυρισμένος μετά από καιρό εμφανίστηκε σε βόλτα του στο Παρίσι ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Μετά την αποχώρησή του από το Paris Masters, λόγω τραυματισμού του, είπε να εκμεταλλευτεί την παραμονή του στο Παρίσι, κάνοντας μια ξενάγηση στον πατέρα του, στην "πόλη του φωτός".

Ο πατέρας του μάλιστα θέλησε να μοιραστεί τη φωτογραφία τους με τους φίλους τους στα social media! Εκείνος αποκάλυψε και το νέο λουκ του γιου του, ο οποίος πλέον ετοιμάζεται για το Τορίνο.

