Σχολικά γεύματα: άμεσα η έναρξη της διανομής τους

Ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τα σχολικά γεύματα.

Ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τα σχολικά γεύματα, που προβλέπει την άμεση έναρξη της διανομής των σχολικών γευμάτων σε όλα τα δημοτικά σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η αρμόδια υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, από το βήμα της Βουλής, τόνισε ότι σε μια χρονιά κατά την οποία οι επιπτώσεις της πανδημίας πλήττουν ιδιαίτερα τις ευάλωτες οικογένειες, «δεν χωράει καθυστέρηση στη διανομή των γευμάτων, όπως γινόταν σε ετήσια βάση επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ». Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, «ακόμα και στον τελευταίο διαγωνισμό επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν δόθηκαν γεύματα, μέχρι και τις 15 Μαΐου, δηλαδή έναν μήνα πριν το κλείσιμο των σχολείων».

«Εφέτος, έως ότου ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία με την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, θα γίνουν αναθέσεις, βάσει της τροπολογίας, ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στη σίτιση των παιδιών. Βούληση του υπουργείου είναι, μετά τη ρύθμιση αυτή, να απευθυνθεί στις εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν ούτως ή άλλως στον διαγωνισμό. Υπογραμμίζεται ότι οι επιχειρήσεις αυτές είναι σχεδόν οι ίδιες με αυτές που συμμετείχαν στη διανομή των σχολικών γευμάτων πέρυσι, αλλά και όταν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται κατά κύριο λόγο για μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (πλην δύο μόνο εταιρειών από τις 28 συμμετέχουσες). Προξενούν λοιπόν κατάπληξη σχετικά σχόλια τα οποία είναι εκτός τόπου και χρόνου.

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ανταποκρινόμενο στις οικονομικές δυσκολίες, που επέφερε η πανδημία, προέβλεψε ουσιαστική ενίσχυση του προγράμματος των σχολικών γευμάτων τουλάχιστον για τα επόμενα τρία έτη. Συγκεκριμένα, προέβλεψε την υλοποίηση του προγράμματος με αυξημένο προϋπολογισμό κατά 25% (16,6 εκατομμύρια ευρώ), 25.000 περισσότερα γεύματα και 268 περισσότερες σχολικές μονάδες σε σχέση με πέρυσι. Οι αυξήσεις αυτές έγιναν, με στόχο την ενίσχυση των πιο ευάλωτων δήμων της επικράτειας και είναι αποτέλεσμα πολυκριτηριακής επιστημονικής μελέτης, η οποία βασίστηκε στα ποσοστά ανεργίας, δυναμικότητας δημιουργίας θέσεων εργασίας και δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος σε όλη τη χώρα.

Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνα Μιχαηλίδου, διαβεβαίωσε πως εξαντλείται κάθε μέσο για την αποτελεσματική διανομή των γευμάτων, ώστε τα επόμενα δύο χρόνια όχι μόνα τα γεύματα να λαμβάνονται από περισσότερα παιδιά, αλλά και να μην υπάρχει ούτε μια μέρα καθυστέρηση στη διανομή τους» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

