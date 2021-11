Κοινωνία

Γυναικοκτονία στην Ιεράπετρα: βίντεο σοκ από τη στιγμή του εγκλήματος

Σοκαριστικά πλάνα από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης του χώρου με τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, όπου έγινε το άγριο έγκλημα.

«Ήθελα το μαχαίρι για να προστατευτώ, από το σύντροφό της γυναίκας μου». Αυτό φέρεται να είπε στις αρχές κατά την απολογία του, ο συζυγοκτόνος της Ιεράπετρας. Ισχυρίστηκε ότι δεν είχε σηκώσει ποτέ το χέρι του στην άτυχη Νεκταρία, ενώ δεν είχε πρόθεση να την σκοτώσει.

Ωστόσο, νέα στοιχεία έρχονται στο “φως” της δημοσιότητας από τη στιγμή της δολοφονίας της άτυχης Νεκταρίας. Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τον δολοφόνο να κυνηγάει την 48χρονη με το μαχαίρι και εκείνη να τρέχει για να σωθεί.

Λίγα λεπτά μετά διακρίνεται ο δράστης να φεύγει από το σημείο ατάραχος, κρατώντας το μαχαίρι στα χέρια μέχρι που επιβιβάζεται στο μηχανάκι του.

Λίγο πριν απομακρυνθεί η ιδιοκτήτρια των δωματίων αντιλαμβάνεται τι έχει συμβεί και ειδοποιεί την αστυνομία!

Τα σοκαριστικά πλάνα είναι από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης του χώρου με τα ενοικιαζόμενα δωμάτια.

