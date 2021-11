Κοινωνία

Οδηγός ΚΤΕΛ σε μαθητή που δεν φορούσε μάσκα: θα σε πλακώσω στις μπάτσες (βίντεο)

Επεισόδιο με οδηγό ΚΤΕΛ και μαθητή που δεν φορούσε μάσκα. Δείτε το βίντεο...

Ένα σοκαριστικό βίντεο σε λεωφορείο των ΚΤΕΛ Χρυσούπολης, στο οποίο ο οδηγός επιτίθεται σε μαθητή, επειδή ο τελευταίος δεν φορούσε μάσκα.

«Είσαι μάγκας; Άμα θα σε πλακώσω στις μπάτσες, θα σου πω εγώ αν έβαλες μάσκα» ακούγεται να λέει ο οδηγός, με τον μαθητή να του απαντά: «Φόρεσα τη μάσκα. Μια φορά δεν την έβαλα».

Και ο οδηγός συνέχισε: «Από το πρακτορείο δεν σου είπα να τη βάλεις; Από το πρακτορείο μέχρι εδώ, σου κατέβηκε η μάσκα;».

Δείτε το αποκαλυπτικό βίντεο

Πηγή: Focus FM

