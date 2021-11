Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Παπαευαγγέλου: Αυξάνεται η διασπορά στους εργασιακούς χώρους (βίντεο)

Καμπανάκι για τη μετάδοση στους εργασιακούς χώρους. Ποια τα δεδομένα από τα σχολεία. Πόσα είναι κλειστά λόγω κρουσμάτων. Τι είπε για την πορεία του εμβολιασμού.

Για σημαντική επιδείνωση του επιδημιολογικού φορτίου στη χώρα έκανε λόγο η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για την πορεία εξάπλωσης του κορονοϊού τόνισε ότι το ποσοστό θετικότητας έχει αυξηθεί σταδιακά και σταθερά από το 1,1 στο 1,96. και ότι είναι εμφανής η επέκταση του 4ου κύματος. Όπως είπε, τα ενεργά κρούσματα είναι 35.000, ενώ σημαντική είναι η πίεση στο σύστημα υγείας με αύξηση εισαγωγών κατά 35% τις δυο τελευταίες εβδομάδες.

Από την ιχνηλάτηση που γίνεται, υπερτερούν οι οικογενειακές και κοινωνικές επαφές, ωστόσο παρατηρείται αύξηση της μετάδοσης και στους εργασιακούς χώρους. Σημείωσε όμως ότι δεν παρατηρείται αύξηση του ποσοστού των κρουσμάτων στα σχολεία, με το ποσοστό να φθάνει το 25%. Σήμερα, μόνο 8 σχολικά τμήματα σε όλη τη χώρα παραμένουν κλειστά, ενώ η ενδοσχολική διασπορά δεν είναι μεγάλη, είπε η κ. Παπαευαγγέλου και πρόσθεσε ότι υπάρχει σταθερότητα στα κρούσματα και στους γονείς των μαθητών.

Θετικά είναι τα μηνύματα και από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ένα μήνα μετά την έναρξη της δια ζώσης εκπαίδευσης. "Φαίνεται ότι έχουν λειτουργήσει τα μέτρα προστασίας και το self testing. Επιτυχής η διαχείριση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας" είπε χαρακτηριστικά.

Κατά το κλείσιμο της ομιλίας της η κ. Παπαευαγγέλου σημείωσε ότι τις τελευταίες δέκα μέρες έχουμε μικρή, αλλά σταθερή αύξηση νέων ραντεβού για εμβολιασμούς. "Είναι σημαντικό να βοηθήσουμε ακόμα και σήμερα τους αναποφάσιστους. Η μείωση στα αντισώματα, με το πέρασμα του χρόνου, δεν πρέπει να θέσει σε αμφισβήτηση την αξία του εμβολιασμού. Η θνητότητα είναι σημαντικά μειωμένη σε άτομα που έχουν εμβολιαστεί".

Αναφορικά με τις έγκυες, είπε ότι πρέπει να τονιστεί ξανά πως ο εμβολιασμός τους είναι ασφαλής και απαραίτητος.

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

