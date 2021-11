Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Γκάγκα: Πεθαίνουν νέοι ασθενείς και έγκυες που πρέπει να εμβολιαστούν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε η Αν. Υπ. Υγείας για την κατάσταση στο ΕΣΥ, τον εμβολιασμό των εγκύων και την πληθώρα ανεμβολίαστων ασθενών σε όλη την χώρα. Πως είναι η κατάσταση στις ΜΕΘ.

Όπως είπε η Μίνα Γκάγκα, κατά την διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης για την πορεία εξάπλωσης της πανδημίας κορονοϊού στην Ελλάδα, «δυστυχώς σήμερα έχουμε νέο αρνητικό ρεκόρ. Είναι πολύ μεγάλη η διασπορά της νόσου».

Σημείωσε ότι «Οι περισσότεροι θάνατοι αφορούν ανθρώπους μεγάλης ηλικίας και με διάφορα άλλα νοσήματα. Όμως, χθες ο νεαρότερος άνθρωπος που κατέληξε ήταν 39 χρονών και προχθές 27 ετών».

«Έχουμε και σε εγκύους και θανάτους και διασωληνώσεις. Κάνω έκκληση να εμβολιαστούν για την ασφάλεια μητέρας και παιδιού. Αν φοβούνται οι έγκυοι, ας εμβολιαστούν μετά το πρώτο τρίμηνο, αλλά να εμβολιαστούν», τόνισε η Αν. Υπουργός Υγείας.

Ακόμη, αναφέρθηκε στην πληρότητα των νοσοκομείων και των κλινών ΜΕΘ-Covid19, όπου νοσηλεύονται κυρίως ανεμβολίαστοι ασθενείς, ενώ ξεκαθάρισε ότι ουδείας διασωληνωμένος νοσηλεύεται σε απλό θάλαμο.

«Περιμένουμε μονοκλωνικά αντισώματα και είμαστε σε συνεννόηση για να πάρουμε και τα χάπια για τον κορονοϊό. Ειμαστε σε επαφές και διμερώς αλλά και μέσω της ΕΕ, αλλά δεν υπάρχει τόση παραγωγή για να καλύψει τις ανάγκες μας, καθώς μιλάμε για πάνω από 6.000 κρούσματα την ημέρα. Επομένως, δεν πρέπει να ξεχνάμε τα βασικά που είναι τα μέτρα ατομικής προστασίας και ο εμβολιασμός», είπε η Μίνα Γκάγκα απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις.

Σε ότι αφορά τους ελέγχους στα γήπεδα για την χρήση μάσκας από τους θεατές, η Αν. Υπ. Υγείας είπε ότι είναι θέμα ατομικής ευθύνης, αλλά και πίεσης από τους υπόλοιπους θεατές, δεδομένου ότι αν υπάρξουν προβλήματα, την επόμενη φορά δεν θα υπάρχουν θεατές σε αγώνα της ομάδας.

Ακόμη, η κ. Γκάγκα είπε ότι δεν τίθεται θέμα απαγόρευσης λειτουργίας νυχτερινών κέντρων, καθώς ο ιός μπορεί να μεταδοθεί εξίσου όποια ώρα της ημέρας, τονίζοντας εκ νέου ότι είναι θέμα ατομικής ευθύνης η τήρηση των μέτρων.

Δίνοντας μερικά ενδεικτικά στοιχεία για την κατάσταση στο ΕΣΥ, σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας, η κ. Γκάγκα είπε ότι «ενδεικτικά στην 3η ΥΠΕ, σε ΜΕΘ νοσηλεύονται 92 ασθενείς και το 93% είναι ανεμβολίαστοι. Σε θαλάμους με υψηλή ροή οξυγόνου νοσηλεύονται 32 ασθενείς επίσης το 93% των οποίων είναι ανεμβολίαστοι, ενώ νοσηλεύονται και 432 ασθενείς σε κοινές κλίνες με το 97% να είναι ανεμβολίαστο.

Στην 4η ΥΠΕ, νοσηλεύονται σε ΜΕΘ 67 ασθενείς, το 91% των οποίων είναι ανεμβολίαστο, 45 ασθενείς σε απλές κλίνες με υψηλή ροή οξυγόνου εκ των οποίων το 84% είναι ανεμβολίαστο και σε κοινούς θαλάμους 405 ασθενείς, το 73% των οποίων δεν έχει εμβολιαστεί. Αντίστοιχα, στην 5η ΥΠΕ (Θεσσαλία) στις ΜΕΘ νοσηλεύονται 47 ανεμβολίαστοι (78% του συνόλου) και 13 εμβολιασμένοι ασθενείς, με υψηλή ροή οξυγόνου 23 ασθενείς όλοι ανεμβολίαστοι και 320 ανεμβολίαστοι ασθενείς με κορονοϊό (69,21% του συνόλου), σε κοινές κλίνες, μαζί με 141 εμβολιασμένους ασθενείς.

Σε ότι αφορά τις κλίνες ΜΕΘ-Covid, η κ. Γκάγκα αποσαφήνισε, διαψεύδοντας και σχετικά δημοσιεύματα, ότι «δεν υπάρχει κανείς διασωληνωμένος σε ράντζο, υπάρχουν άνθρωποι που είναι διασωληνωμένμοι εκτός κύριων μονάδων, αλλά σε θαλάμους χειρουργείων, σε κανονικά κρεβάτια που έχουν αναπτυχθεί εκεί».

Προσέθσε ότι «έχουμε πολύ περισσότερες κλίνες ΜΕθ από όσες είχαμε τον Σεπτέμβριο του 2019 και είναι ενδεικτικό ότι σήμερα μόνο για τον κορονοϊό οι κλίνες ΜΕΘ είναι περισσότερες από συνολικά όσα κρεβάτια σε ΜΕΘ υπήρχαν τον Σεπτέμβριο του 2019 στην Ελλάδα».

Είπε ακόμη ότι «πρέπει να κάνουμε ότι μπορούμε για να συγκρατηθεί αυτή η κατάσταση, πρέπει να τηρήσουμε αυστηρά τα μέτρα. Όσο πιο πολλά τα κρούσματα, τόσο πιο δύσκολη η νοσηλεία», τονίζοντας ακόμη ότι «κανένα σύστημα υγείας στον κόσμο δεν είναι ανεξάντλητο».

Νωρίτερα, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε τα στοιχεία για τους νεκρούς, τους διασωληνωμένους και τα νέα κρούσματα στην Ελλάδα, που κατέγραψαν νέο αρνητικό ρεκόρ από την έναρξη της πανδημίας.

Προβληματισμό προκαλούν τα ευρήματα στον "χάρτη" με την γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα.

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

Ειδήσεις σήμερα:

Παρέμβαση Κεραμέως μετά την καταγγελία για βιασμό εκπαιδευτικού

Θεσσαλονίκη: Κατάρρευση οροφής σε σχολική αίθουσα! (εικόνες)

Γιαννιτσά – Motocross: Πέθανε ο 27χρονος που είχε τραυματιστεί