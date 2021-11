Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: Αύξηση θανάτων κατά 19%

«Σημαντικά αυξημένη» η πίεση στο σύστημα υγείας σύμφωνα με τον Γκίκα Μαγιορκίνη. «Καμπανάκι» για ανεμβολίαστους άνω των 70 ετών

Επιβεβλημένο να εμβολιαστούμε όλοι, τόνισε κατά την ενημέρωση για την πανδημία, ο επίκουρος καθηγητής επιδημιολογίας και μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων, Γκίκας Μαγιορκίνης. Σημαντική είναι η αύξηση στο συνολικό αριθμό των νέων διαγνώσεων, αλλά και στους θανάτους, ενώ αυξημένη εμφανίζεται η πίεση στο σύστημα υγείας, με τάσεις επιδείνωσης.

Ο κ. Μαγιορκίνης, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους ηλικιωμένους, επισημαίνοντας ότι περίπου ένας στους τρεις άνω των 70 ετών μη εμβολιασμένους χωρίς υποκείμενα νοσήματα, θα κάνει εισαγωγή στο νοσοκομείο αν προσβληθεί από τη νόσο. Εάν έχει ένα υποκείμενο νόσημα, αυτή η πιθανότητα φθάνει στο "τραγικό" 50% και από αυτούς τουλάχιστον ένας στους επτά θα καταλήξει. "Ο εμβολιασμός μειώνει αυτές τις πιθανότητες 10 με 20 φορές. Αντί να καταλήξουν 50 στους 100 στο νοσοκομείο θα καταλήξουν δύο", είπε ο κ. Μαγιορκίνης. Έκανε έκκληση στους πολίτες που δεν έχουν εμβολιαστεί να κάνουν την "λογική και ασφαλή επιλογή. Να εμβολιαστούν".

Η κατάσταση στην Ευρώπη, είπε, φαίνεται ότι επιδεινώνεται με τρόπο ελεγχόμενο και διαχειρίσιμο στις χώρες με ικανοποιητικά επίπεδα εμβολιασμού. Η επιδημία είναι πιο επιβαρυμένη στην ανατολική και ΝΑ Ευρώπη, όπου η εμβολιαστική κάλυψη είναι αρκετά χαμηλότερη από την εμβολιαστική κάλυψη της Δυτικής Ευρώπης. Ο κ. Μαγιορκίνης, έφερε ως παράδειγμα την Ρουμανία με εμβολιαστική κάλυψη γύρω στο 35% και την Βουλγαρία γύρω στο 20%, λέγοντας ότι αυτές οι καταστάσεις θυμίζουν δραματικές εικόνες από προηγούμενες φάσεις της πανδημίας.

Πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα

Σημαντική αύξηση έδειξε ο συνολικός αριθμός των νέων διαγνώσεων στην επικράτεια. Συγκεκριμένα καταγράφηκαν 35% περισσότερες διαγνώσεις την τελευταία εβδομάδα. Ο αριθμός των θανάτων έδειξε σημαντική επιδείνωση, με αύξηση της τάξεως του 19%.

Αυξημένη εμφανίζεται η πίεση στο σύστημα υγείας, με τάσεις επιδείνωσης. Ο αριθμός των ατόμων σε παρακολούθηση στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, έδειξε μεγάλη αύξηση της τάξεως του 15%, ενώ ο αριθμός των νέων εισαγωγών με Covid, είναι πολύ ενισχυμένος, με περισσότερες από 350 ανά ημέρα. Το ισοζύγιο εισιτηρίων-εξιτηρίων είναι μεγαλύτερο από το 1,5.

Η πορεία της πανδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο

Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί περισσότερες από 248 εκατομμύρια μολύνσεις και περισσότεροι από 5 εκατομμύρια θάνατοι με νόσο Covid-19 σε παγκόσμια κλίμακα. Οι νέες διαγνώσεις αυξήθηκαν σημαντικά και καταγράφηκαν περίπου 423.500 διαγνώσεις ανά ημέρα. Ο ρυθμός των θανάτων παρουσίασε οριακή μείωση της τάξεως του 1% και καταγράφηκαν περίπου 6860 ανά ημέρα.

Η επιδημία σε παγκόσμια κλίμακα, μετά από δύο μήνες σταμάτησε να συρρικνώνεται, χωρίς να παρουσιάζει σημαντικά σημεία αύξησης, είπε ο κ. Μαγιορκίνης.

Αντιθέτως, στην Ευρώπη η επιδημία συνεχίζει να επιδεινώνεται για έκτη εβδομάδα. Πιο συγκεκριμένα, ο ρυθμός των νέων διαγνώσεων παρουσιάζει αύξηση 8%, ενώ ο ρυθμός των θανάτων αυξήθηκε κατά 10%. Από τις 47 ευρωπαϊκές χώρες, οι 31 έδειξαν επιδείνωση της επιδημιολογικής κατάστασης. Μία στις τρεις ευρωπαϊκές χώρες έχει σημαντική αύξηση επιδείνωσης της επιδημιολογικής κατάστασης.

Στοιχεία για self-tests

Σχετικά με την παρέμβαση Δημόσιας Υγείας για προσυμπτωματικό έλεγχο με αντιγονικά self-tests, μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί περίπου 63 εκατομμύρια συσκευές σε περίπου 4,8 εκατομμύρια πολίτες. Έχουν γίνει 48,5 εκατομμύρια ηλεκτρονικές δηλώσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Το σύνολο των θετικών που έχουν επιβεβαιωθεί στον έλεγχο από επαγγελματίες υγείας, είναι 141.000.

Νωρίτερα ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 6.808 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα, αριθμό που αποτελεί νέο αρνητικό ρεκόρ από την έναρξη της πανδημίας. Από το σύνολο των 6.808 τα 1.475 εντοπίστηκαν στην Αττική και 1.117 νέα κρούσματα στην Θεσσαλονίκη, ενώ στην Λάρισα καταγράφηκαν ακόμη 515 μολύνσεις.

