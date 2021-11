Κοινωνία

Θεσσαλονίκη - Κρίγκας για κατάρρευση οροφής: ηρωίδα η δασκάλα (βίντεο)

Ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού σχολείου Πυλαίας μίλησε στον ΑΝΤ1 για το απίστευτο περιστατικό.

Σοκ προκαλούν οι εικόνες από το Δημοτικό σχολείο στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. Κατέρρευσε η ψευδοροφή αίθουσας, ωστόσο κανένας από τους μαθητές δεν τραυματίστηκε γιατί η δασκάλα είδε τις ρωγμές και τους έβγαλε άρον άρον από την τάξη.

Ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού σχολείου Πυλαίας Νίκος Κρίγκας μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 τονίζοντας ότι τόσο οι μαθητές, όσο και η “ηρωίδα δασκάλα, που με την παρατηρητικότητά της σήμερα δεν θρηνούμε κανένα θάνατο”, όπως είπε, επιβεβαιώνει ότι οι ρωγμές εμφανίστηκαν σήμερα.

“Έτσι αποφάσισαν να βγουν έξω. Λίγα λεπτά μετά έπεσε. Διαφορετικά ένα μεγάλο βάρος θα είχε πέσει στα παιδιά. Είναι σοκαριστικό” είπε ο κ. Κρίγκας.

Σημείωσε δε ότι υπήρχε εξ αρχής επιβλέπων μηχανικός και όλα έδειχναν καλά. “Είχαμε χαρά που αποκτά νέα όψη το σχολείο” πρόσθεσε και εξήγησε ότι το πιθανότερο είναι το έργο να έχει περάσει έγκριση κτηριακών υποδομών.





