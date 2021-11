Τοπικά Νέα

Κιλκίς: νεκρή η αγνοούμενη ηλικιωμένη

Ο γιος της είχε δηλώσει την εξαφάνισή της στο Αστυνομικό Τμήμα Παιονίας, το βράδυ του Σαββάτου.

Νεκρή εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή των Ευζώνων Κιλκίς, 87χρονη για την οποία ήταν σε εξέλιξη επιχείρηση αναζήτησης.

Ο γιος της είχε δηλώσει την εξαφάνισή της στο Αστυνομικό Τμήμα Παιονίας, το βράδυ του Σαββάτου, 30 Οκτωβρίου.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, προκύπτει ότι ο θάνατός της δεν οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.

