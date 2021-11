Κοινωνία

Γυναικοκτονία στην Ιεράπετρα: η απολογία του δολοφόνου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποκλειστικό ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 με όσα φέρεται να είπε ο συζυγοκτόνος στις Αρχές, λέγοντας ότι μετέφερε το μαχαίρι για να προστατευθεί από τον σύντροφο της Νεκταρίας.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Την δική του εκδοχή επιχείρησε να δώσει κατά την απολογία του ο προφυλακισμένος 54χρονος καθ ομολογίαν συζυγοκτόνος της Ιεράπετρας. Το μαχαίρι είπε ότι το πήρε μαζί του όχι γιατί είχε προμελετήσει το έγκλημα, αλλά γιατί ήθελε να προστατευτεί από τον οξύθυμο σύντροφο της εν διαστάσει συζύγου του.

«Το μαχαίρι το πάντα στο μηχανάκι μου, κάτω από την σέλα. Εκείνο το πρωί πήγα στην δουλειά της για να της πω ότι έπρεπε να φροντίσει εκείνη τα παιδιά και ότι σκόπευα να νοικιάσω σπίτι για να μείνω αλλού. Είδα ότι έφτασε στην δουλειά με τον […] και επειδή ξέρω ότι είναι νευρικός και αν με έβλεπε να μιλάω με την Νεκταρία μπορεί να μου έκανε επίθεση, γι αυτό πήρα το μαχαίρι μαζί μου, για την προστασία μου» τόνισε στην απολογία του.

Ο 54χρονος καθ ομολογίαν δράστης της δολοφονικής επίθεσης με 16 μαχαιριές ισχυρίστηκε ότι δεν ζήλευε την γυναίκα του, όπως αρχικώς ακούστηκε: «Θα της έλεγα ότι θα έφευγα από το σπίτι. Θα νοίκιαζα αλλού. Δεν την ήθελα μαζί μου, να ήμαστε ανδρόγυνο, από εγωισμό. Όταν την ακολούθησα, γύρισε και μου είπε : «ήρθε ο μ…!», εκεί θόλωσα και δεν θυμάται τι έγινε μετά».

Ο συζυγοκτονος μίλησε και για τις καταγγελίες των ίδιων του των παιδιών, ότι κακοποιούσε σωματικά την μητέρα τους και κάποια από τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας. Στις απολογία του ο 54χρονος τα αρνείται όλα: «Με την γυναίκα μου ζούσαμε μαζί στο ίδιο σπίτι μεχρι και πριν από 7μήνες που έφυγε για να φροντίσει μια ηλικιωμένη. Δεν την είχα δείρει ποτέ. Δεν είχα σηκώσει χέρι πάνω της. Εγώ ήξερα ότι μενει στο σπίτι των ηλικιωμένων που φρόντιζε. Τρεις μήνες πριν φύγει από το σπίτι κατάλαβα ότι κάτι συνέβαινε».

Ο 54χρονος φέρεται να ζήτησε συγγνώμη από τα παιδιά του για ότι προκάλεσε και ότι δεν ήταν η πρόθεσή του να σκοτώσει την μητέρα τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Η Κέλλυ Μπουρδάρα τιμήθηκε από το ΕΚΠΑ (βίντεο)

Κορονοϊός - Γκάγκα: Πεθαίνουν νέοι ασθενείς και έγκυες που πρέπει να εμβολιαστούν

Παρέμβαση Κεραμέως μετά την καταγγελία για βιασμό εκπαιδευτικού