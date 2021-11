Οικονομία

Κορονοϊός: έμποροι θα πληρώνουν τα rapid test των πελατών τους (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σαφάρι ελέγχων ξεκινά το Σάββατο για την εφαρμογή των νέων μέτρων σε Εστίαση και Λιανεμπόριο. Έμποροι λένε στον ΑΝΤ1 ότι είναι πρόθυμοι να πληρώνουν οι ίδιοι το rapid test στους ανεμβολίαστους, για να μην χάσουν την πελατεία τους!

Του Θάνου Κλωνόπουλου

Μια ανάσα πριν την εφαρμογή των νέων μέτρων και οι προετοιμασίες σε εστίαση και εμπόριο ξεκίνησαν. Από το Σάββατο όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί θα πρέπει να πληρώνουν από τη τσέπη τους rapid test ώστε να μπορούν να ψωνίζουν .....

Διαφορετικά αν σε κάποιο έλεγχο βρεθεί σε εσωτερικό χώρο ανεμβολίαστος πελάτης ή εργαζόμενος χωρίς εργαστηριακό τεστ τότε τα πρόστιμα θα είναι τσουχτερά...

Στο σαφάρι των ελέγχων θα ριχτούν 8.000 αστυνομικοί και 50 κλιμάκια με στελέχη της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και του Υπουργείου Ανάπτυξης. Τα συνεργεία θα φτάνουν τα 1.900 και δεν θα υπάρξει καμία ανοχή.

Έτσι λοιπόν για τους ανεμβολίαστους ένας καφές από 3 και 4 ευρώ μπορεί να φτάσει και τα 14.

Για κατακόρυφη μείωση στην κίνηση ακόμη και στις καφετέριες τα στέκια της νεολαίας κάνουν λόγο οι ιδιοκτήτες τους.

Σε πρώτο στάδιο αυτό το Σαββατοκύριακο οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν σε κέντρα διασκέδασης, μπαρ, εστιατόρια, υπεραγορές λιανικής πώλησης, μεγάλα εμπορικά κέντρα και σούπερ μάρκετ. Ενώ από Δευτέρα οι έλεγχοι θα επεκταθούν.

Ειδήσεις σήμερα:

Συνελήφθη γιατρός των φυλακών Κορυδαλλού

Βόρεια Ελλάδα: Απάτη - μαμούθ σε βάρος επιχειρηματία

Ο Σκέρτσος, η “πολυτέλεια” στο ΕΣΥ και οι αντιδράσεις